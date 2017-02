Vermischtes Erbendorf

Ach du lieber Himmel! Ein Meteor über dem Nordoberpfälzer Firmament sorgt am Freitagabend für jede Menge Gesprächsstoff. Eine eigene Facebook-Seite diskutiert begeistert. Die Auflösung über das Phänomen ist nicht ganz so spektakulär.

"Dicke Sternschnuppe"

Weiden/Erbendorf. (anm/rw/we) Am Freitag gegen 20.10 Uhr gibt esRund um den Steinwald haben viele Augenzeugen ein extrem helles Licht am Nachthimmel beobachtet.Die Beschreibungen variieren von "grünlich" bis "orangefarben". Sichtungen gab es auch in Pegnitz und im Raum Hof. Vor allem in den sozialen Medien ist die Meteoritensichtung schnell ein Thema. Auf der eigens gegründetenspekulieren die User über die Ursache für das nächtliche Himmelsschauspiel. Wetterexperte Andy Neumaier liefert einen Faktencheck: "Was wir da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gesehen haben, dürfte ein in etwa 20 bis 40 Kilometer Höhe verglühender Meteor gewesen sein, der es gar nicht bis in die bodennahe Atmosphäre geschafft hat. Man nennt diese Sichtungen dann auch 'Boliden'. Diese erreichen Helligkeiten, die teilweise bis zu Hundert mal heller als der Vollmond sein können, zerfallen aber durch die Reibung an der Luft in der Atmosphäre, und verglühen."Neumaier nennt ein Beispiel: "Im Februar 2013 kam es über dem Ural nahe der russischen Stadt Tscheljabinsk zum letzten bekannten, wirklichen Einschlag eines Meteoriten auf der Erde. Das Geschoss aus dem All war damals laut führender Astronomen etwa ein Meter im Durchmesser groß, also weit vom 'globalen Killer' entfernt." Dennoch habe dieses "Steinchen" mehr als 1000 Verletzte, Sachschäden und sekundenlang gleißend, blendendes Licht am Himmel verursacht.Die Schäden entstanden aber hauptsächlich nicht durch den Einschlag an sich, sondern die ungeheure Druckwelle, die der Explosion beim Einschlag folgte. Im Umkreis von etwa 100 Kilometern wurden Autos umgeworfen, Fenster zerbarsten, Wände stürzten ein, und ohrenbetäubende Donnerschläge ähnlich denen eines wiederholten Überschallknalls waren zu hören.Bei einem tatsächlichen Einschlag in der Oberpfalz würde die Frage nur lauten: "Bei wem ist noch alles heil?", so Neumaier. Berichte über Schäden, oder eben die hörbaren Schläge der Druckwelle lagen bis Sonntag jedenfalls nicht vor. Auch bei der Polizei war nichts über mögliche Schäden bekannt. Auf der Facebook-Seite zeigten sich die Beobachter des "Boliden" jedenfalls schwer begeistert. Eine "dicke Sternschnuppe" glaubten da einige gesehen zu haben. Ein User konstatierte: "War beeindruckend. So was sieht man wirklich sehr selten."