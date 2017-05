Vermischtes Erbendorf

15.05.2017

15.05.2017

( njn) Die Restaurierung der Feldkapelle beim Schloss Altenstadt ist abgeschlossen. Jetzt wird die "Altenstädter Kapelle", wie sie umgangssprachlich bezeichnet wird, am morgigen Mittwoch, 17. Mai, mit einer ökumenischen Andacht gesegnet. In ihrer wechselvollen Geschichte wäre die Kapelle im Zuge der Säkularisation im Jahre 1804 fast dem Erdboden gleichgemacht worden.



Leider ist dieses Holzrelief in der Nachkriegszeit verloren gegangen und durch einen Bilderdruck mit einem Marien-Motiv ersetzt worden. Im Rahmen der Sanierung der Kapelle wurde vor einigen Jahren der Grötschenreuther Künstler Karl Panzer beauftragt, das Relief nach einer Vorlage wieder herzustellen. Ebenso nahm er sich des Rokoko-Altärchens an und restaurierte es grundlegend.

Die kirchlichen Institutionen zurückzudrängen und deren Besitzungen und Grundbesitz auf den Staat zu übertragen, war das Ziel der Säkularisation. Schon 1789, im Jahr der französischen Revolution, verfasste Maximilian von Monteglas zur Säkularisation eine knapp 120-seitige Denkschrift in französischer Sprache mit einem beeindruckend langen Namen: "Mémoire instructif sur les droits des Ducs de Bavière en matière ecclésiastique."

Kelch nach München

Fleißige Helfer

Über die Entstehung der Feldkapelle am Ende der herrlichen Lindenallee hinter dem Schloss Altenstadt sind sichere Angaben nicht überliefert. Die Errichtung dürfte aber in die Zeit des 15./16. Jahrhunderts reichen. Einzig zur Inneneinrichtung sind Altersangaben überliefert. So ist das Rokoko-Altärchen der Kapelle rund 300 Jahre alt. Einer viel früheren Zeit gehörte aber das frühere Altar-Reliefbild an, bei dem es sich um ein spätgotisches Schnitzwerk handelt, dass die Geburt Christi darstellt und aus der Zeit um 1500 stammt.1801 musste aus den bayerischen Kirchen bereits ein Teil des "Kirchensilbers" zur "dringenden Staatsaushilfe" abgeliefert werden. Davon war in Erbendorf die Simultankirche, die heutige Pfarrkirche Mariä-Himmelfahrt, betroffen. Am 7. Juli nahmen die kurfürstlichen Kommissäre in Gegenwart des katholischen Pfarrers Johann Bonaventura Tremel einen silbernen Kelch mit Patena und Löffelchen mit nach München ins Münzamt.Aufgrund zahlreicher Verordnungen von Kurfürst Max IV. Joseph in den Jahren 1803 und 1804 wurden nicht nur Klöster und Kirchen aufgehoben, sondern auch Feldkapellen und öffentliche Bildnisse an Wegen gewaltsam zerstört. Figuren, Kapellen, Martersäulen an den Straßen galten als "Aushängeschilder der Religionsschwärmerei". Die Säkularisation traf die Erbendorfer Bürger 1804. Auf Befehl der kurfürstlichen Landesdirektion Amberg erschien eine Kommission, deren Aufgabe es war, alle christlichen Flurdenkmäler zu vernichten. Eine Feldkapelle wurde in Thann zerstört, eine bei den sogenannten Altenstädter Schäferhäusern (heute Kreuzungsbereich Kemnather Straße/Bräugasse/Altenstädter Straße) sowie die Feldkapelle auf dem Kapellen-Acker des katholischen Pfarrers in der Schweißlohe (heute in etwa Kreuzungsbereich Straße zum Flugplatz/Steinige Gasse).Nicht zuletzt wurde die St. Johannes-Kapelle nordwestlich des katholischen Pfarrhofs in der Pfarrgasse dem Erdboden gleichgemacht. Die Windischkapelle in der Tirschenreuther Straße wurde nur teilweise zerstört. Denn der Erbendorfer Schreinermeister und Bildhauer Joseph Windisch wollte aus dem Gebäude eine Leimsiederei machen. Auf der Liste der Kommission stand auch die Altenstädter Kapelle westlich des Schlosses Altenstadt. Doch der Jäger des Freiherrn von Lindenfels, Hans Angerer, rettete ihr das Leben. Er gab vor, die Kapelle als Schießstätte zu nutzen.Beinahe vollständig zerstört wurde die Flurkapelle bei einem Unwetter im August 1972, bei dem große Äste eines nebenstehenden Lindenbaums auf die Kapelle fielen und den Dachstuhl sowie das Mauerwerk und die Inneneinrichtung in Mitleidenschaft zogen. Die Wiederherstellung folgte rasch. Durch die Stadt wurde 1997 das Fundament gelegt. In den letzten Jahren wurde der Dachstuhl in Teilen sowie der Boden erneuert und das hölzerne Tonnengewölbe instandgesetzt. Alle Arbeiten, die auch von den Anwohnern tatkräftig unterstützt wurden, fanden in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde statt.Jetzt konnten die Arbeiten abgeschlossen werden. Gefeiert wird dies am Mittwoch um 17 Uhr mit einer ökumenischen Andacht und Segnung der Kapelle. Im Anschluss wird zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.