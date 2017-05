Vermischtes Erbendorf

01.05.2017

"Wir vertrauen auf die Stärke der Segel, die Kraft des Taus. Doch wir setzen die Segel, wir geben die Richtung vor, und die Richtung geht ins Leben", sagte Pfarrerin Nadine Schneider beim Gedenkgottesdienst des Ambulanten Hospizdienstes in der Caritas-Hauskapelle. Sie gestaltete den Gottesdienst mit Pfarrer Martin Besold. Ein Schiff vor dem Altar erinnerte an die 60 im vergangenen Jahr Verstorbenen. Schneider verglich die Hinterbliebenen in ihrer Predigt mit den Emmausjüngern, die ansehen mussten, wie Jesus am Kreuz starb. "Man möchte sich nicht von der gemeinsamen Zeit lösen, der Blick ist rückwärtsgewandt." Als diese Gefühle die Emmausjünger übermannten, trat Jesus zu ihnen. "Jesus ist auferstanden, er lebt." Die Erzählungen von der Auferstehung, sollen die Hinterbliebenen ins Leben führen. "Die Segel blähen sich im Wind, das Boot entfernt sich weiter vom Ufer. Wir können zurückschauen, aber der Wind treibt es vorwärts", betonte Schneider. Bild: njn