Vermischtes Erbendorf

25.04.2017

Obwohl die Zahl der Straftaten um rund 20 Fälle angestiegen ist, ist die Entwicklung der Kriminalitätslage in Erbendorf dennoch positiv zu bewerten. Das stellte Bürgermeister Hans Donko beim Sicherheitsgespräch mit der Polizei fest.

Bernhard Gleißner, erster Polizeihauptkommissar und Leiter der Polizeiinspektion Kemnath informierte den Bürgermeister im Rathaus aus erster Hand: "Von den 129 in Erbendorf begangenen Straftaten im vergangenen Jahr konnten 94, das entspricht 72,9 Prozent, geklärt werden." Damit liege Erbendorf deutlich über der Aufklärungsquote des Inspektionsbereichs mit 65,8 Prozent. "Ein sehr guter Wert", betonte der Polizeihauptkommissar.Der Anstieg der Fallzahlen beruhe laut Gleißner im Wesentlichen auf den erfolgreichen polizeilichen Ermittlungen im Bereich der Rauschgiftkriminalität sowie der Aufklärung einer Diebstahlsserie.Deutlich rückläufig seien im Inspektionsbereich die Wohnungseinbrüche: "Waren es 2015 insgesamt 12, wurden im vergangenen Jahr lediglich vier vollendete Wohnungseinbrüche und ein Einbruchsversuch verzeichnet."Die Bewertung der Verkehrsunfallzahlen im Bereich der Polizei Kemnath sei für das Jahr 2016 grundsätzlich positiv ausgefallen. "Bei insgesamt 669 Unfällen im Straßenverkehr wurden 85 Unfälle mit Verletzten aufgenommen", berichtete der Polizeichef. Elf Unfälle weniger als im Vorjahr. "Leider haben wir aber auch im abgelaufenen Jahr in unserem Bereich drei tödliche Verkehrsunfälle zu beklagen." Diese geschahen in den Gemeindebereichen Neusorg, Kastl und Immenreuth.Zu den Hauptunfallursachen zählen nach den Worten des Polizeichefs nicht angepasste Geschwindigkeit, aber auch Ablenkung der Fahrer. Dazu gehöre die verbotswidrige Nutzung von Handys beziehungsweise Smartphones. "Hier werden die Polizeiinspektionen im gesamten Landkreis Tirschenreuth als Kooperationspartner des Kreisjugendrings zusammen mit den Verkehrswachten einen Präventionsschwerpunkt setzen", kündigte Gleißner an. Die Aktion heißt "Houst a Hirn lousd as Handy lieng." Auch die Stadt Erbendorf unterstützt das Projekt.