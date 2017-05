Vermischtes Erbendorf

12.05.2017

5

0 12.05.2017

Zwei interessante Tage verbringen die Führungskräfte vom Sozialteam in der Steinwaldstadt. Neben dem offiziellen Teil ist auch sonst viel geboten.

Alle Führungskräfte der Unternehmensgruppe Sozialteam kamen im, zur Unternehmensgruppe gehörenden, Aribo-Hotel in Erbendorf zu einer zweitägigen Leitungskonferenz zusammen. Das besondere an dieser Veranstaltung war, dass nicht nur thematisch gearbeitet wurde, sondern dass auch die Familien der Mitarbeiter zu dieser Veranstaltung eingeladen wurden.Für die Familienmitglieder fand ein begleitendes Programm statt. So wurde für alle Mitarbeiterkinder an beiden Tagen ein interessantes Outdoorprogramm zusammengestellt. Bei Naturerlebnis-Rallye und Bogenschießen sowie einem Seilparcours kam keine Langeweile auf.Der Vormittag des ersten Tages wurde für eine große Informations- und Vorstellungsrunde der beiden großen Fachbereiche genutzt. Nach einer Begrüßung durch Martin Weiß, Vorsitzender der Geschäftsführung, stellten Peter Weiß, Leitung Fachbereich Soziotherapeutische Einrichtungen, und Andreas Neugirg, Leitung Fachbereich Senioren, die zahlreichen und unterschiedlichen Einrichtungen, Dienste, Leistungen und Trends aus den jeweiligen Bereichen vor.Ergänzt wurde der erste Part durch erste Überlegungen und Planungen, für das in diesem Jahr stattfindende 25-jährige Jubiläum des Sozialteams. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten wird es im November 2017 ein großer Festabend mit bekannten Rednern und Gästen aus Politik und Wirtschaft, darunter auch die bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, geben.Auch der "gemütliche Teil" durfte nicht zu kurz kommen: Nach einem arbeitsreichen ersten Tag wurde ein abendfüllendes Programm geboten. So waren die aktuellen Leitungskräfte der Senioren-Einrichtungen, Mitarbeitende der Sozialteam-Zentralverwaltung sowie die STZ-Leitungen mit Partner und Kindern eingeladen. Gemeinsam durften ein Buffet im Aribo-Hotel in Erbendorf genießen. Danach wurde der Abend durch das Kabarett "Die Schrägschrauben" humorvoll abgeschlossen.Nach zwei intensiven Tagen waren sich alle Teilnehmer einig, dass diese Veranstaltung nicht nur lehrreich, arbeitsintensiv und zukunftsweisend, sondern auch der gemeinsame kollegiale Austausch und das Kennenlernen absolut lohnenswert und interessant waren.