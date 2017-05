Vermischtes Erbendorf

09.05.2017

18

0 09.05.201718

(njn) Dem Berufsbildungszentrum (BBZ) bläst der Wind ins Gesicht. Die Sorgen wegen generalisierter Ausbildung und der Kurzzeitpflegekurse von privaten Anbietern gaben die Verantwortlichen der Schule nun Sozial-Staatssekretär Johannes Hintersberger mit auf den Weg nach München.

"Wir leben in einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs", erklärte Trägervereinsvorsitzender Johannes Reger. Dies Sorge für Problem bei der Suche nach Pflegepersonal. Die Diskussion um die generalistische Ausbildung von Alten- und Krankenpflegern betreffe auch das Berufsbildungszentrum. Sorgen machen zudem "Pseudo-Ausbildungen", die manche Unternehmen verstärkt anbieten.Das Thema Pflege fordere alle politischen Ebenen in Kommune, Land und Bund, erklärte auch Hintersberger. "Pflegeberufe attraktiver gestalten, ist nicht nur eine Frage des Gehaltzettels." In diesem Zusammenhang sprach er Trägerverein und Schulleitung Dank aus. "Das BBZ bilde den Nachwuchs aus, der uns übermorgen pflegen wird."Schulleiterin Hannelore Doleschal berichtete von den Problemen. "Wir müssen kämpfen und massiv Öffentlichkeitsarbeit betreiben." Um den Pflegenotstand abzubauen, "stampfen Verbände und private Organisationen acht-Wochen-Kurse aus dem Boden". Dass diese Kurse nicht die gewohnte Pflegequalität sichern können, liege auf der Hand. Für Doleschal sind das nur "Schnupperkurse", die die Qualität der Altenpflege und damit das Wohl der Bewohner gefährde. Die "Krönung" sei, dass diese Kurz-Kurse vom Arbeitsamt gefördert werden. Der Gesetzgeber müsse hier Einhalt gebieten." Hintersberger versprach, über die Kurzpflegeausbildungen mit dem Minister in München zu sprechen. Mangelnde Ausbildung sei kontraproduktiv. Bürgermeister Hans Donko regte an, die Ausbildungen wieder schulisch mit Praktika anzubieten. "Das heißt, dass sich Interessierte ohne Ausbildungsvertrag einschreiben können", so Donko. Das würde für mehr Schüler sorgen. Auch der Wettbewerb zwischen den Pflegeeinrichtungen würde gerechter. "Häuser, die nicht ausbilden, kommen heute günstiger weg." Hintersberger machte deutlich, dass der Praxisbezug der Altenpflegeschüler nicht zu kurz kommen dürfe.Doleschal schlug vor, bei Heilerziehungspflegern vom zweijährigen Praxisbezug als Ausbildungsvoraussetzung Abstand zu nehmen. "Wenn man Ausbildungen und Berufstätigkeiten zusammenzählt, wird ein Heilerziehungspfleger erst nach fünf Jahren fertig." Nicht zuletzt stellte die Schulleiterin dem Gast ein neues Ausbildungsmodell vor, bei dem die Altenpflege- und Heilerziehungspflege als ein Ausbildungsgang kombiniert wäre. "Das hat Zukunft."