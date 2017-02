Vermischtes Erbendorf

09.02.2017

Knapp 30 000 Besucher, über 400 Aussteller, 20 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche - die Reisemesse Dresden ist ein lohnenswertes Ziel für die touristische Bewerbung der Region. Mit der Ferienregion Stiftland und dem Kurmittelhaus Sibyllenbad präsentierte sich dort auch die Steinwald-Allianz.

Erbendorf/Dresden. Mit einem Messestand warb sie für einen Urlaub zwischen dem Oberpfälzer Wald und dem Fichtelgebirge. Nina Lang, Tourismusfachkraft der Steinwald-Allianz, beantwortete die Fragen der Messegäste rund um Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten im Naturpark Steinwald. Die gute Erreichbarkeit war für viele Besucher ein ausschlaggebendes Kriterium, eine Reise in den Steinwald in Erwägung zu ziehen.So sei der Naturpark besonders für einen Kurzurlaub oder Tagesausflug attraktiv. "Viele Besucher waren zuletzt nach der Grenzöffnung in unserer Gegend. Mit unserem Messeauftritt können wir gerade diese Zielgruppe erneut für einen Urlaub im Steinwald aktivieren", berichtet Lang.Der durchschnittliche Messebesucher war 50 Jahre alt und wünschte sich verstärkt einen ruhigen Urlaub in der Natur. Die Steinwald-Allianz plant derzeit weitere Messebesuche und präsentiert sich Anfang April zum ersten Mal beim "Erlanger Frühling" unter dem Dach der Metropolregion Nürnberg. "Wir reagieren damit auch auf eine Studie der Handwerkskammern Niederbayern und Oberpfalz, nach welcher die Tagesreisenden knapp 54 Prozent der touristischen Umsätze im Oberpfälzer Wald bescheren", sagt Martin Schmid, Geschäftsführer der Steinwald-Allianz. Auch auf der Landesgartenschau in Bayreuth habe man erfahren, dass der Steinwald für die fränkischen Nachbarn ein beliebtes Ziel für einen Tagesausflug sei.