Vermischtes Erbendorf

18.01.2017

0

0 18.01.2017

Die Steinwald-Allianz will die Zusammenarbeit mit der Mikroregion Konstantinsbad in Tschechien weiter ausbauen. Bei einem Treffen der Verantwortlichen in Záchlumí machten die Verantwortlichen Nägel mit Köpfen. Sie konkretisierten die Inhalte von Projekten und leiteten erste Schritte in die Wege.

Förderbescheid ist da

Wieder Kalender geplant

Kurz vor Weihnachten erreichte die Steinwald-Allianz der Förderbescheid eines Kleinprojekts im Rahmen des Förderprogramms Ziel ETZ 2014-2020. "Hutz'n bei den Nachbarn - Kultureller Austausch zwischen den Partnerregionen" lautet der Titel des Projekts, das im Jahr 2017 umgesetzt werden soll. Gegenseitige Besuche bei kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen und Workshops sowie Informationsfahrten sind Bestandteile des erarbeiteten Programms.Schon im Februar kommen Vertreter der Mikroregion nach Erbendorf, um ihr "hauseigenes" Förderprogramm "Haranti" den in der Jugendarbeit tätigen Vereinen und Verbänden in der Steinwald-Allianz vorzustellen. Die Mikroregion Konstantinsbad unterstützt damit schon seit mehreren Jahren erfolgreiche Jugendprojekte in ihrer Region. Bei einem Besuch zur diesjährigen Auszeichnungsveranstaltung in Tschechien sollen die Eindrücke vertieft und Ideen für grenzübergreifende Projekte erarbeitet werden.Als Ferienprogramm wird an einem Konzept für ein Sommerlager gearbeitet, zu welchem in diesem Jahr deutsche Jugendliche in die Mikroregion reisen mit dem Ziel, bei Spaß und gemeinsamen Aktionen die tschechischen Nachbarn näher kennenzulernen.Die Steinwald-Allianz plant als touristische Vermarktungsstelle einen Aktionstag "24 Stunden Steinwald erleben" für Einheimische und Urlaubsgäste und wird dazu ausgewählte Veranstaltungen zweisprachig für tschechische Besucher aus der Mikroregion Konstantinsbad anbieten.Ein Planungsworkshop der Bürgermeister, der Besuch der touristischen Saisonauftaktveranstaltung in Konstantinsbad und die Erarbeitung eines gemeinsamen Kalenders für das Jahr 2018 sind weitere Beispiele aus einem umfangreichen Arbeitspaket im Kleinprojekt."Die Mittel der sogenannten grenzüberschreitenden Kleinprojekte werden von der Arbeitsgemeinschaft Euregio Egrensis verwaltet und sind in ihrem Finanzvolumen auf 25 000 Euro beschränkt", erläutert Martin Schmid, Geschäftsführer der Steinwald-Allianz. Für Begegnungen, Erlebnisse und das gegenseitige Kennenlernen seien aber keine großen Investitionen notwendig. Im Mittelpunkt stünden der Abbau von Vorurteilen und Vorbehalten in der Bevölkerung gegenüber dem Nachbarland.