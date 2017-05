Vermischtes Erbendorf

(njn) Einen Förderbescheid über 200 000 Euro überreichte die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner in München an den Vorsitzenden der Steinwald-Allianz, Hans Donko. Im Wettbewerbsverfahren um die Modellprojekte zum "Digitalen Dorf" hatte sich die Steinwaldstadt neben den niederbayerischen Gemeinden Frauenau und Spiegelau durchgesetzt.

"Chancen nutzen"

"Pionierarbeit"

"Wir wollen die Chancen der Digitalisierung im ländlichen Raum nutzen", sagte Aigner. Beim "Digitalen Dorf" gehe es daher nicht um spezifische Einzelfalllösungen, sondern darum, Erfahrungen zu sammeln, die auch in anderen Regionen zum Einsatz kommen können. Nach ihren Worten stehen dafür in den kommenden vier Jahren insgesamt fünf Millionen Euro zur Verfügung."Im Fokus stehen Mobilität, Daseinsvorsorge und die Lebensqualität im ländlichen Raum. Wir rechnen bis Mitte 2018 mit ersten konkreten Ergebnissen. Anschließend werden wir uns daran machen, die entwickelten Erfolgsrezepte auch in anderen Regionen in Angriff zu nehmen", so die Ministerin weiter. Vorsitzender Donko erläuterte das Projekt "mobiler Bauernmarkt", mit dem die Steinwald-Allianz den Wettbewerb gewonnen hat. So soll ein Verkaufsfahrzeug angeschafft werden, das in regelmäßigem Turnus Waren und Güter in Ortschaften ohne Nahversorgungseinrichtungen ausliefert und auf seiner Tour die Produkte der Direktvermarkter aufnimmt. "Wir möchten dem Rückzug von Einrichtungen der Nahversorgung entgegentreten, unsere kleinstrukturierte Öko-Landwirtschaft stärken und die Lebensqualität in unserer Region nicht nur erhalten, sondern auch weiter verbessern." Die digitale Umsetzung erfolge durch die Fraunhofer-Gesellschaft als Partner. "Wir empfinden das Projekt ,Digitales Dorf' als einmalige Chance für eine attraktive und lebenswerte Region."Landtagsabgeordneter Tobias Reiß lobte im Rahmen der Übergabe im Wirtschaftsministerium die Initiative der Steinwald-Allianz. "Wir leisten im Landkreis Tirschenreuth wahre Pionierarbeit, darauf bin ich stolz." Ihm sei es vor allem wichtig, dass die Vorteile der neuen, digitalen Möglichkeiten insbesondere auch Senioren und Familien in ländlichen Gebieten in ihrem Alltag zugutekommen.Noch vor Ort fassten die Vertreter der Steinwald-Allianz das Ziel ins Auge, dass ein regelmäßiger Austausch mit der Modellregion Frauenau-Spiegelau stattfinden soll, um eine Projekterweiterung im Hinblick auf die Digitalisierung im medizinischen Sektor zu verwirklichen. In diesem Bereich setzen die Niederbayern einen Schwerpunkt ihrer Arbeit.