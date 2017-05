Vermischtes Erbendorf

03.05.2017

24

0 03.05.201724

Die Steinwald-Allianz lädt am 10. und 11. Juni ein, den Naturpark Steinwald 24 Stunden lang von einer anderen Seite kennenzulernen. Zahlreiche Veranstaltungen werden angeboten.

Der Vorsitzende der Steinwald-Allianz, Bürgermeister Hans Donko, und Geschäftsführer Martin Schmid stellten das bunte und interessante Programm im Waldhaus vor. "Ziel ist es, den kleinsten Naturpark Bayern für jedermann mit allen Sinnen erlebbar zu machen", so Schmid. Wie er ausführte, sei dieses Event Bestandteil des grenzüberschreitenden Projekts "Hutz'n bei den Nachbarn" mit den tschechischen Partnern der Mikroregion Konstantinsbad und werde von der Euregio Egrensis auch gefördert. "Mein besonderer Dank gilt allen, die sich in diesen 24 Stunden mit verschiedenen Angeboten mit einbringen." Mit diesen Worten sprach er die verschiedenen Gästeführer und Vereine an, die entsprechende Programmpunkte ausrichten.Er drückte seine Hoffnung aus, dass mit dem "24 Stunden Steinwald erleben" jeder angesprochen werde. "Vom naturbegeisterten Wanderer oder Radfahrer bis hin zur Familie oder dem klassischen Touristen, der seinen Pfingsturlaub im Steinwald verbringt. Ein vielfältiges und interessantes Programm wird geboten", stellte Geschäftsführer Martin Schmid fest. Dazu gehören geführten Wanderungen auf dem Waldhistorischen Lehrpfad, dem Steinwaldkamm oder durch die Fels- und Moorlandschaft. Der Heimat- und Kulturverein Waldeck bietet eine Tour "auf dem Weg des Glaubens", dem Marterlweg in Waldeck, an.Fahrradbegeisterte können Werner Zuleger auf einer Kapellen-Tour durch den Osten der Steinwald-Allianz begleiten. Ein interaktives Programm mit Lagerfeuerküche ist für Familien mit Kindern geplant, die vor der Glasschleif in Arnoldsreuth bei Pullenreuth ihr Nachtlager aufschlagen möchten. Für Kulturbegeisterte ist ebenso viel zu erleben. So findet durch den Arbeits- und Förderkreis Kemnath und Umgebung (HAK) eine Stadtführung durch die historische Altstadt in Kemnath statt. Zu einer nächtlichen Tour durch Erbendorf lädt der Nachtwächter ein.Tierliebhaber können mit einem Detektor das Treiben der Fledermäuse und Eulen erforschen oder auch auf dem Pferd die Landschaft durchstreifen. Eine besondere Tour erwartet Hobbyfotografen in der Morgendämmerung, um den Sonnenaufgang auf der Burgruine Weißenstein und dem Oberpfalzturm festzuhalten. Einen Mix aus Gruppenaktionen rund um das Waldhaus mit Erlebnisstationen, in denen Geschicklichkeit gefragt sind, bietet die Erlebnispädagogin Isabella Bärmoser-Alker an. "Aus den verschiedenen Programmpunkten können sich Interessierte ihr eigenes Paket, sprich die persönlichen 24 Stunden zusammenschnüren", betonte Schmid.Genaue Informationen zum Inhalt und zu den Kosten der einzelnen Veranstaltungen sind auf der Internetseite www.steinwald-urlaub.de erhältlich. "Natürlich haben wir Flyer aufgelegt, die in den Rathäusern sowie in vielen Banken und Geschäften erhältlich sind." Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen sind sowohl über die Internetseite als auch unter der Telefonnummer 09682/182219-0 in der Geschäftsstelle der Steinwald-Allianz möglich.Das Waldhaus im Steinwald ist am 10. und 11. Juni beim "24 Stunden Steinwald erleben" geöffnet. Dort findet am Samstag, 10. Juni, um 11 Uhr die Auftaktveranstaltung statt. Die Wirtsleute Joachim Fischer und Robert Thoma laden am Sonntag, 11. Juni bereits ab 9 Uhr zum Frühschoppen mit musikalischer Unterhaltung der Band "Fraisch Boum" aus Neualbenreuth ein. Nachdem das Waldhaus nur zu Fuß erreicht werden kann, wird ab dem Parkplatz Pfaben ein Shuttlebus eingesetzt, der an beiden Tagen ab 10.30 im Pendelbetrieb fährt.