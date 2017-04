Tag der Arbeit in Bayern: Wir sind viele. Wir sind eins.

Vermischtes Erbendorf

27.04.2017

6

0 27.04.2017

(njn) "Wir sind viele. Wir sind eins." Unter diesem Motto ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund am Tag der Arbeit bundesweit zu Kundgebungen auf. Das DGB-Ortskartell lädt am 1. Mai in den Gasthof "Zum roten Roß" ein.

Wenige Monate vor der Bundestagswahl wollen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ein klares Signal für mehr soziale Gerechtigkeit setzen: Für eine Stärkung der gesetzlichen Rente, für eine paritätische Finanzierung der Krankenversicherung, für mehr Mitbestimmung und gute Arbeit sowie für ein gerechteres Steuersystem als Grundlage eines handlungsfähigen Staates.Der DGB ruft dazu auf, sich an den bevorstehenden Wahlen zu beteiligen und sich auch entschieden gegen jegliche Form von Rassismus und Antisemitismus einzusetzen. Bei der Kundgebung um 10 Uhr spricht der stellvertretende Bezirksvorsitzende von Verdi, Stefan Dietl.