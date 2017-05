Vermischtes Erbendorf

03.05.2017

"Der Landfrauenausflug" oder "Bloß koa Goaß." So heißt der Schwank, mit dem der Erbendorfer Theaterverein in der Stadthalle einen Volltreffer landete. Die Künste der Laiendarsteller kamen beim Publikum am Premierenwochenende glänzend an.

Die zehn Schauspieler setzten unter der Regie von Theatervorsitzendem Michael Wirth die Pointen bestens um, so dass kein Auge trocken blieb. Die intensive Probenarbeit hat sich gelohnt. Vom Resultat konnte sich das Publikum auf der extra aufgestellten Zuschauertribüne in der Stadthalle überzeugen. Die Darsteller sind in ihre Rollen hineingewachsen.In erster Linie geht es in dem Stück um einen Geißbock und natürlich um die Liebe. Franz-Xaver (Alexander Duschl senior), der Mann der Scherbenhof-Bäuerin, hat ein hartes Los getroffen. Seine Frau Nandl (Ulrike Heid) ist eine resolute, rechthaberische Person, und er selbst der reinste Gemütsmensch. Er kann einfach nicht böse sein. Im Gegensatz zu Nandls seligen Florian, der in seinem Suff oft alles kurz und klein schlug und sie dabei des Öfteren erwischte - trotzdem reibt Nandl ihrem Gatten immer wieder ihren seligen Florian unter die Nase.Da kommt sie auf die Idee, mit ihren Landfrauen eine Ziegengenossenschaft zu gründen, da doch Ziegenmilch viel gesünder sein soll und viel besser bezahlt wird. Nun verfügt die Genossenschaft bereits über 30 Ziegen. Doch eins haben die Landfrauen übersehen. Es ist kein Bock da!Kurz entschlossen organisiert die Scherbenhof-Bäuerin mit ihren Freundinnen Hedwig (Daniela Kollmann) und Monika (Irene Donenko) einen Ausflug, um bei einer Landwirtschaftsausstellung einen geeigneten Ziegenbock zu kaufen.Den Männern daheim stinkt die Ziegenhaltung im wahrsten Sinne des Wortes. Sie starten eine Saufrevolution und stellen unter Führung vom Viehhändler Viehhuber (Christian Duschl) das halbe Dorf auf den Kopf. Doch einer macht da nicht mit: der Scherbenbauer Franz-Xaver. Nebenbei entdeckt Pauli (Ottmar Kraus), der alte Knecht am Scherbenhof, ganz per Zufall über das Sparkassenbüchlein der überreifen Kathrin (Marion Müller) seine große Liebe zu ihr und sie zu ihm. Und da ist ja noch die Tochter vom Scherbenhof, Rosi (Marina Beer), bei der die Verehrer Felix (Christoph Köllner) und Toni (Franz-Josef Gretsch) Schlange stehen.Doch der Höhepunkt, der kommt erst noch. Wie der sich darstellt, können Interessierte bei den beiden nächsten Aufführungen am Freitag, 5. Mai, und Samstag, 6. Mai, jeweils um 20 Uhr in der Stadthalle verfolgen. Karten sind im Schreibwarengeschäft Rose am Marktplatz oder an der Abendkasse erhältlich.