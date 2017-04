Vermischtes Erbendorf

26.04.2017

(njn) Mehr Geld, einfachere Fördermöglichkeiten und staatliche Unterstützung. Das sind die Wünsche, die die Vertreter der Steinwald-Allianz, der IKOM Stiftland und des Amts für Ländliche Entwicklung dem Vorsitzenden der Enquête-Kommission des Landtags "Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern", Berthold Rüth, bei seinem Besuch im Landkreis mit auf den Weg gaben.

Ziel: Mehr Lebensqualität

Kernwegnetz ausbauen

Auf Initiative von Landtagsabgeordneten Tobias Reiß traf sich Berthold Rüth mit den Vorsitzenden der beiden kommunalen Zweckverbände im Landkreis Tirschenreuth, der Steinwald-Allianz mit Bürgermeister Hans Donko und der IKOM-Stiftland mit Bürgermeister Roland Grillmeier sowie zahlreichen Bürgermeisterkollegen. Mit dabei waren auch Dr. Hubert Schmidt von der Regierung der Oberpfalz sowie vom Amt für Ländliche Entwicklung aus Tirschenreuth Behördenleiter Thomas Gollwitzer und Abteilungsleiter Willi Perzl."Die Enquête-Kommission befindet sich jetzt vor der Verfassung des Schlussberichts", stellte Tobias Reiß fest. "Darum ist es gut, dass Vorsitzender Rüth heute zu Besuch in der nördlichen Oberpfalz ist, um sich unsere Wünsche, Probleme und Sorgen anzuhören und gegebenenfalls mit in diesen Bericht einfließen zu lassen.""Generell ist Bayern gut aufgestellt", betonte Rüth. "Aber in den Regionen gebe es dennoch Unterschiede." Deshalb sei es die Aufgabe der Enquête-Kommission, für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern Sorge zu tragen. Bürgermeister Hans Donko stellte dem Gast den Zweckverband Steinwald-Allianz mit seinen 16 Mitgliedkommunen vor. "Das integrierte Ländliche Entwicklungskonzept läuft hervorragend", stellte er fest."Die Steinwald-Allianz ist vor gut drei Jahren als Öko-Modellregion ausgewählt worden", so Donko. "Hier haben wir zahlreiche Projekte angestoßen." Als Beispiel nannte er unter anderem das Rote Höhenvieh und den Mohnanbau im Steinwald. "Für den Bio-Mohn haben wir bereits den Innovations-Preis erhalten." Stolz ist Bürgermeister Donko darauf, dass der Zweckverband im vergangenen Jahr den Wettbewerb "Digitales Dorf" gewonnen habe. "Wir möchten dem Rückzug von Einrichtungen der Nahversorgung entgegentreten", so der Steinwald-Allianz-Vorsitzende. Das Projekt "Digitales Dorf" sei hierfür eine einmalige Chance. "Unser Ansatz ist es, die Ware zum Verbraucher zu bringen", so Donko. So sei vorgesehen, mit einem Fahrzeug die unversorgten Ortschaften anzufahren. Das Projekt werde vom Fraunhofer-Institut begleitet.Martin Schmid, Geschäftsführer der Steinwald-Allianz, sprach ärztliche Versorgung auf dem Land an. "Es droht eine Unterversorgung", stellte er fest. Donko stimmte zu. "Da müssen wir was machen." Doch gehe dies nicht ohne Unterstützung von staatlicher Seite.Behördenleiter Thomas Gollwitzer vom Amt für Ländliche Entwicklung stellte Rüth das Programm zur Ertüchtigung des ländlichen Kernwegenetzes vor. "Aufgrund des Bedarfs wäre eine Aufstockung der Mittel hierfür dringlich", machte Gollwitzer deutlich. Abteilungsleiter Willi Perzl, ebenfalls vom Amt für Ländliche Entwicklung, stellte ein einzigartiges Projekt vor, dass jetzt erstmals im Landkreis Tirschenreuth an den Start geht: "Heimat Unternehmen". "Damit sollen die Aktivitäten in einer Region gebündelt werden", so Perzl. "Hierfür werden noch unternehmerische Menschen gesucht, bei denen mit individueller Unterstützung ihre Projekte und somit ihr Umfeld gestaltet werden können."Landtagsabgeordneter Rüth konnte bei dem Gespräch zahlreiche Informationen insbesondere zum Kernwegebau, zur Ärzteversorgung im ländlichen Raum, zur Infrastruktur sowie Schule und Wirtschaft mitnehmen.Im Anschluss ging es weiter nach Bärnau. Dort stellte die IKOM Stiftland die Sanierung des "Schwarzen Bären" vor.