Wirtschaft Erbendorf

02.05.2017

27

0 02.05.201727

Wo und wann hat man die Möglichkeit, einen Blick in einen modernen Produktionsbetrieb zu werfen? Entweder in der "Sendung mit der Maus" oder am Sonntag, 7. Mai, beim "Tag der offenen Betriebe" im Gewerbepark Erbendorf.

Großer Branchenmix

Fest für die ganze Familie

Bayrisch und italienisch

(rw) Die Unternehmen öffnen ihre Werkstore, um der Öffentlichkeit einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Die Firmen bieten dazu Betriebsführungen und verschiedene Live-Vorführungen an. Die Firmenchefs und deren Mitarbeiter nehmen sich persönlich Zeit, um Fragen der Gäste zu beantworten. Gewinnspiele und spezielle Ausstellungsaktionen runden das Angebot ab.Die Idee zu einer gemeinsamen Leistungsschau aller Betriebe hatte Bernhard Götzl. Es bedurfte keiner großen Überredungskünste, um die Firmenchefs im Gewerbepark von seiner Idee zu begeistern. Deshalb sind auch fast alle Unternehmen des Gewerbeparks mit im Boot.Nur wenige können wegen laufender Umbauarbeiten oder anderen betriebsinternen Gründen ihre Türen nicht öffnen. Aber 13 Firmen werden sich mächtig ins Zeug legen, um den Besuchern ein Bild von der Vielfalt und Leistungsfähigkeit zu geben. "Viele Erbendorfer wissen gar nicht, was die Firmen hier im Gewerbepark eigentlich alles zu bieten haben", meint Bernhard Götzl. Dabei sei der Branchenmix hier groß.Ein Schwerpunkt liegt im produzierenden Gewerbe und im Handwerk. Aber auch Handelsunternehmen, Dienstleiter aus der Logistik- und der Marketingbranche sowie ein großer Pflegedienst sind hier ansässig. Insgesamt schufen die Firmen im Gewerbepark in den vergangenen Jahren fast 600 Arbeitsplätze. Neben dem Werben für die eigenen Produkte und Dienstleistungen, nimmt auch die Suche nach neuen Mitarbeitern und Auszubildenden eine breiten Raum beim Tag der offenen Betriebe ein. Die Firmen informieren ausführlich über die verschiedenen Ausbildungsberufe. Bei den Unternehmen im Gewerbepark werden derzeit 13 verschiedene Lehrstellen angeboten. Ebenso vielfältig sind die Stellenangebote für qualifizierte Fachkräfte. Und selbst Aushilfen werden bei den Firmen gesucht. Das komplette Stellenangebot wurde auch auf der neuen Homepage zusammengefasst.Ebenso abwechslungsreich ist beim "Tag der offenen Betriebe" das Unterhaltungsangebot. Es gibt ein unterhaltsames Rahmenprogramm für die ganze Familie. Attraktionen für die jüngsten Besucher sind unter anderem ein Kinderschminken, eine Hüpfburg und ein Segway-Parcours. Ins Raiffeisen-Lagerhaus kommt ein Kasperl-Theater. Die Vorführungen finden um 13.30 und 15.30 Uhr statt. Dazu gibt es in vielen Betrieben auch musikalische Unterhaltung, unter anderem mit dem Erbendorfer Original Walter Kobel.Auch bei dem kulinarischen Angeboten demonstrieren die Firmen im Gewerbepark ihre Vielfalt. Vom bayerischen Weißwurstfrühschoppen, Pizza aus dem Steinbackofen, verschiedenen Braten- und Grillspezialitäten bis hin zum original italienischen Eis ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Firmen im Gewerbepark haben am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen auch im Internet:___Weitere Informationen: