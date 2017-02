Wirtschaft Erbendorf

08.02.2017

Im September startet am Berufsbildungszentrum der neue Ausbildungsgang zum Heilerziehungspfleger und Heilerziehungspflegehelfer. Für interessierte Berufseinsteiger und vor allem auch Wiedereinsteiger findet am Dienstag, 21. Februar, zu diesem Thema ein Infoabend statt.

Im September vergangenen Jahres starteten unter dem Dach des Berufsbildungszentrums die neuen Ausbildungsgänge an der neuen Fachschule für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe. Die Ausbildungszeit zum staatlich geprüften Heilerziehungspfleger dauert zwei Jahre, die zum staatlich geprüften Heilerziehungspflegehelfer ein Jahr.Ziel ist es, den Betroffenen in seiner Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und zu befähigen, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. "Das Berufsfeld Heilerziehungspflege befasst sich mit der Begleitung, Pflege und Bildung von Menschen mit physischen, psychischen oder kognitiven Beeinträchtigungen ", so Schulleiterin Hannelore Doleschal. Dies könne in einem ambulanten oder stationären Umfeld geschehen."So vielfältig die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger ist, so vielfältig sind auch die Einsatzgebiete", so die Schulleiterin. Heilerzieher können sowohl in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung arbeiten, in Pflegeheimen für psychisch und suchtkranke Menschen als auch in Werkstätten für Behinderte, in Familienunterstützenden Diensten, in der Frühförderung, in integrativen und heilpädagogischen Kindergärten oder als Integrationshelfer.An der Ausbildung Interessierte werden beim Infoabend von der Schulleitung sowie den Lehrkräften über die Ausbildungsinhalte sowie Qualifizierungen informiert. Ebenfalls werden die Möglichkeiten der Förderung und vieles andere erörtert. Beginn des Infoabends am Dienstag, 21. Februar, ist um 17 Uhr in den Räumen des Berufsbildungszentrums in der Bräugasse 29. Mehr Informationen auch unter www.bbz-erbendorf.de.