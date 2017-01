Wirtschaft Erbendorf

26.01.2017

In vielen Laden-Geschäften steckt original Oberpfälzisches drin, obwohl es nicht drauf steht: Ein Familienunternehmen aus Erbendorf entwickelt sich im deutschsprachigen Raum zu dem Spezialisten für pfiffige, trendige Shop-Konzepte - einstmals Laden-Einrichtung genannt.

Eigene schöpferische Kraft

Die Zeichen stehen bei der Firma "Panzer Shopconcept" (früher Panzer Ladenbau) auf Wachstum, obwohl die inhabergeführten Einzelhandelsgeschäfte immer weniger werden und E-Commerce boomt. Wie geht das? Geschäftsführer Dipl.-Ing. Josef Kürner lächelt: "Wir werden durch die Kunden immer nach vorne getrieben. Wir gestalten nicht mehr Verkaufsflächen wie früher, sondern schaffen Erlebnis-Räume für die Freizeit."Die großen Filialisten dominieren heute das Kunden-Portfolio - wie Edeka, Hussel, XXXLutz, K & L Ruppert, Vedes, oder Photo Porst. Aber auch Conrad Electronic, Calida (Wäsche), baby one und baby walz setzen auf die maßgeschneiderten Lösungen aus Erbendorf. Für TUI eröffnen die Ladenbauer aus dem Landkreis Tirschenreuth fast im Wochen-Rhythmus neue Reisebüros. Bei Baby-Fachmärkten und -geschäften gilt das "Panzer Shopconcept" als Marktführer. "Wir sind nicht auf eine Branche fixiert", betont Kürner. Der Schlüssel zum Erfolg beruhe auf stimmigen Konzepten, "die letztendlich die Konsumenten begeistern". Dafür verfügt der Betrieb mit 140 Mitarbeitern über die gesamte Fertigungstiefe: von der kreativen Planung mit fotorealistischen Animationen und virtuellen Rundgängen hin zur technischen Umsetzung und Fertigung mit einem hochmodernen Maschinenpark (CAD/CAM) und schließlich der Montage in ganz Europa mit der eigenen Lkw-Flotte."Jede Branche verfügt zwar über eigene Gegebenheiten. Ziel-Käufe müssen jedoch immer nach hinten im Laden, Spontan-Käufe nach vorne", erläutert Kürner. "Es reicht nicht, leere Verkaufsräume einfach mit Möbel zu füllen." Verteilung und Präsentation der Sortimente sowie die Laufwege bilden quasi die "Basics" für jede Planung. "Dann entwickeln wir für unsere Kunden ein Ambiente, mit dem sie sich qualitätsvoll von den Wettbewerbern abheben", erklärt Geschäftsführer Kürner (59). Inhaberin ist Ehefrau Monika, Tochter Sabine (27) bringt sich seit kurzem in die Firma ein: ein bodenständiges Familienunternehmen eben.Die Erbendorfer Ladenbauer unterhalten auf 10 000 Quadratmetern eine Holz- und Metall-Fertigung. Die klassischen Berufsbilder sind qualifizierte Schreiner und Schlosser. Die Ausbildungsquote ist hoch, der eigene Nachwuchs zählt. "Termintreue ist ein absolutes Muss." Josef Kürner richtet ein Hauptaugenmerk auf die Kreativität in der Planung und Innenarchitektur. "Dafür halten wir ständig die Augen und Ohren offen ..." "Gut eingeschlagen" haben Shop-Konzepte mit einfachen Variationsmöglichkeiten, etwa im futurisch-puristischen "Industrial"- oder "Natural"-Style. Der Vertrieb stützt sich auf sieben Verkaufs-Teams mit Branchen-Know How.Kürner fokussiert sich auf die eigene schöpferische Kraft. "Kopieren hat keinen nachhaltigen Erfolg."