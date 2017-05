Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) sorgt sich auch um die Ernährung von Rebhuhn, Fasan und Feldhase. Den Beweis dafür lieferte Balduin Schönberger mit dem Angebot der Wildlebensberatung.

Speinshart/Eschenbach. (rn) Der Mitarbeiter des AELF Amberg richtete er in der Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Eschenbach des Landesjagdverbandes (wir berichteten) als Gastredner einen leidenschaftlichen Appell an Landwirte, Jäger und Kommunen. Er legte ihnen dringend ans Herz, Maßnahmen umzusetzen, die dem dramatischen Rückgang des Niederwildes entgegenwirken sollen.Als Beitrag des AELF bot er die Wildlebensraumberatung an, ein "einzigartiges Modell" des Freistaats Bayern. Schönberger stellte den Jägern dazu Kulturlandschaftsprojekte vor, wie sie bereits in Zusammenarbeit mit Bauernverband, Jagdverband, Naturschutz, Wasserwirtschaftsamt, Staatsforsten und Schulen verwirklicht wurden. Dem Wandel in der Landwirtschaft sprach er zwar seine Berechtigung zu. Für wichtig hielt er es jedoch, dort, wo es der Landwirtschaft leicht falle, "durch Handeln oder Unterlassen etwas für Hase, Rebhuhn oder Feldlerche zu tun" und lenkend tätig zu werden. Als Beitrag dazu empfahl der Referent das Greening-Programm, das sich unter anderem mit Stilllegung, Feldrand, Pufferstreifen, Gewässer und Ackerstreifen an Waldrändern befasst.Anhand von Beispielen stellte Schönberger gelungene Maßnahmen zur Schaffung von "Inseln des Lebens" vor, die wiedergewonnene wichtige Nahrungsquellen für Niederwild darstellen. Denn: "Es muss nicht alles schön sauber sein" - übertriebene Pflegemaßnahmen in der Natur bedeuteten den Tod für Kleinlebewesen. Der Redner erläuterte deshalb auch das Kulturlandschaftsprogramm "Kulap", das dem Klimaschutz, aber auch Blühflächen dient. Er warb für die Erhöhung biologischer Vielfalt, die Verbesserung der Nahrungsquellen für Bienen und andere Blütenbesucher sowie für die Förderung von Nützlingen.Nach Anmerkungen zur naturgerechten Wartung kommunaler Flurwege, zu Bejagungschneisen, Heckenstrukturen, Totholz und Altgras brachte er Beispiele für die Winterbegrünung von Feldern. Als Mustermodell nannte Schönberger den Markt Lappersdorf, der sich zunehmend zum begehrten Reiseziel von Interessenten für Naturlandschaftsmaßnahmen entwickelt.