Kirwa-Verein im Aufwind

"Damit kimma uns sehn lassn." Dieses Resümee zog Sebastian Wohlrab mit Blick auf Mitgliederstärke und Aktivitäten des Kirwa-Vereins. Vor drei Jahren gegründet, sind die traditionsbegeisterten jungen Leute aus dem gesellschaftlichen Leben der Stadt bereits nicht mehr wegzudenken.

Ins alte Feuerwehrhaus

Zuschuss für Dirndl-Kauf

Im Mai 2014 hatten sich 40 von ihnen zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen, die die Weichen für eine Wiederbelebung der Eschenbacher Kirchweih stellte. Bei der dritten Jahreshauptversammlung erstattete Vorsitzender Sebastian Wohlrab im Sportheim erneut einen Erfolgsbericht: Mittlerweile ist der Kirwa-Verein auf 65 Mitglieder angewachsen. Ein stilles Gedenken galt der verstorbenen Petra Gradl.Begonnen hatte das Jahr 2016 für die jungen Leute mit dem Stärk-Antrinken im Klostergasthof Speinshart. Wohlrab erinnerte zudem an zahlreiche Besuche von Veranstaltungen, etwa der Faschingsgesellschaft, der "Pilots", bei Pfarrfest, Siedlerfest und Bürgerfest, beim Backofenfest des FC-Bayern-Fanclubs, beim Oktoberfest des VW-Teams und bei der Kirchweih Speinshart. Überlegungen zur Gestaltung der Eschenbacher Kirchweih hätten zu einem Wechsel von der Gaststätte Wolfram zum alten Feuerwehrhaus geführt. Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern der Organisationsgruppen, die bei zahlreichen Planungen, Sitzungen und Arbeitseinsätzen die ehemalige Fahrzeughalle in eine Festhalle umgestaltet und so die Voraussetzungen für das viertägige Fest geschaffen hatten.Dieses ließ Wohlrab ausführlich Revue passieren. Dank sagte er der Gesellschaft "Frohsinn", die es am Nachmittag in der Halle unter musikalischer Begleitung von Ernst Bitterer hatte eng werden lassen. Zum "tollen Programm mit tollem Essen" zählte er auch den Ausklang der Kirwa am Montag mit der Vorbacher Dorfmusi. Von einer "Supergaudi" sprach der Vorsitzende, als er auf das "Ritteressen" in Lehen eine Woche später zurückblickte.Nach dem positiven Kassenbericht von Maria Meier gab stellvertretender Vorsitzender Andreas Theobald eine Vorschau auf die Kirwa 2017. Einigkeit bestand darüber, nach der Anschaffung einheitlicher Westen für die Herren in diesem Jahr einen Zuschuss für den Kauf von Dirndln zu gewähren.Kathrin Fiebich las die ausgearbeitete Satzung vor und kündigte die baldige Aufnahme ins Vereinsregister an. Als voraussichtlichen Termin für den Vereinsausflug, "eine Bierwanderung ins Fränkische", nannte Vorsitzender Sebastian Wohlrab Donnerstag, 15. Juni (Fronleichnam).