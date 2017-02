Geselligkeit und Motorsport bilden die Standbeine der 70 Mitglieder starken Gemeinschaft: Als flotte Truppe präsentierte sich der Motorradclub "Pilots" in der Jahreshauptversammlung in seinem "Heisl". Die Kilometer, die die Biker 2016 gemeinsam zurücklegten oder meldeten, summieren sich auf eine stattliche Zahl: 137 525.

Urlaubsfahrt in die Vogesen

Nachträgliche Ehrungen

Die "fleißigsten" Biker Mit Details aus der Treffen-Wertung wandte sich Arthur Heindl an die "Pilots"-Freunde. Er berichtete von 24 Veranstaltungen, bei denen der Verein mit insgesamt 100 Teilnehmern vertreten war. Gastgeber dabei waren unter anderem die "Blue Knights", die "Military Veterans", der FC Großostheim und die "Wild Tigers Merchingen". Spitzenreiter in der Wertung sind Jürgen Märkl mit neun sowie Benjamin Müller, Renate Pressler und Stefan Wöhr mit jeweils sieben Besuchsfahrten.



Spannung kam auf, als sich Heindl der Kilometerwertung widmete. Die Gesamtzahl der 2016 gefahrenen Kilometer gab er mit 137 525 an. Auf den vorderen Plätzen lagen dabei Erich Zehrer mit 18 033, Harald Wohlrab mit 11 359, Arthur Heindl mit 10 158 und Thomas Lasch mit 10 064 Kilometer. Spitzenreiter bei den Damen waren Rosi Wohlrab mit 7203, Ute Heindl mit 6988, Ines Knüpfer mit 5605 und Petra Märkl mit 2449 Kilometer. (rn)

Gemessen an der Zahl der eigenen und der besuchten Veranstaltungen sind die "Pilots" rekordverdächtig: Ihr Veranstaltungskalender 2016 enthielt 53 Einträge für Orte zwischen Erzgebirge und Sardinien. "Es war einiges los", fasste Vorsitzender Harald Wohlrab zusammen. In seinem Rückblick ging er lediglich auf die wichtigsten Ereignisse ein. Oft bedurfte es dabei nur eines Stichworts, um Erinnerungen an besondere Erlebnisse wachzurufen.Zunächst widmete sich Wohlrab der Teilnahme mit einem eigenen Wagen am Faschingszug, dem 23. Starkbierfest in der SCE-Festhalle, der Osterhasen-Party, der spontanen Ausfahrt in die Fränkische Schweiz und der Weihnachtsfeier mit Ehrungen im Malzhaus. Erlebniswert bescheinigte er der Pfingstausfahrt nach Oberwiesenthal mit Besuchen des Raumfahrtmuseums Morgenröthe-Rautenkranz und eines Suppenmuseums sowie einer Dampflokfahrt durchs Erzgebirge.Als "Traum mit Kurven ohne Ende" beschrieb der Vorsitzende die einwöchige Urlaubsfahrt nach Sardinien. "Man kann noch eine halbe Stunde Motorrad fahren ohne Gegenverkehr und ohne auf ein langsameres Fahrzeug aufzulaufen", schwelgte er in Erinnerungen. Den zweitägigen Busausflug nach Thüringen wertete er als "Kulturfahrt" mit Stationen auf der Plassenburg in Kulmbach, im Hotel "Fronfeste" in Meiningen und im Waffenmuseum Suhl.Durch die kurvenreiche Chronologie des "Pilots"-Geschehens bewegte sich souverän auch Schriftführerin und KTM-Fahrerin Ute Heindl. Auf ihrer Tour vergaß sie keine Station zwischen dem Start am 5. Januar mit dem Stärk-Antrinken beim Taubnschuster und der Silvesterparty "beim Griechen".Über die Fahrtenplanung 2017 informierte wieder Wohlrab: Vatertagsausfahrt, Pfingstausfahrt ins Erzgebirge, Schwarzwaldtreffen und eine einwöchige Urlaubsfahrt in die Vogesen stehen auf dem Programm. An örtlichen Veranstaltungen kündigte er das Starkbierfest am 25. März, die Osterhasen-Party am 15. April und das Maibaumfest am 1. Mai an. Für die Nach-Faschingszeit verpflichtete er Hans Rupprecht für einen Informationsabend über das Nagaland. Dank sagte der Vorsitzende den Mitarbeitern, die die Homepage gestalten und aktualisieren."Bei der Weihnachtsfeier haben wir sieben Mitglieder für 25-jährige, drei für 30-jährige und acht für 35-jährige Zugehörigkeit geehrt", blickte der Vorsitzende zurück und rief Aldo Krapf, Elmar und Petra Pöpperl sowie Peter Reichert zu sich. Sie erhielten nachträglich Dankurkunden für 25-jährige Treue.Bürgermeister Peter Lehr gratulierte zu den vielfältigen Aktivitäten. "So gehört sich das", kommentierte er die Unterstützung anderer Vereine durch die Biker. Im Starkbierfest sah der Bürgermeister einen Höhepunkt und im Maibaumfest ein "kleines Bürgerfest". Mit der Übergabe eines Kuverts mit Inhalt wünschte er noch viele schöne Ausflüge.Dieter Kies, der Vorsitzende des Stadtverbands, bezeichnete die "Pilots" als "besondere Säule" und sprach von einer "großen Familie mit Kindern" - mit Faschingsgesellschaft und Kirwaverein, hervorgegangen aus der "Pilots"-Gemeinschaft, als "Tochter" und "Sohn". Sein Vorgänger Vinzenz Dachauer übergab eine "traditionelle Getränkespende".