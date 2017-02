Der neue Prunkwagen der Eschenbacher Faschingsgesellschaft (EFG) hat seine Feuertaufe bestanden: Beim Faschingszug in Pressath fungierte er als umjubelte Karosse der Prinzenpaare Marina und Florian, Clara und Valentino.

Die Holzbauarbeiten haben Johannes Roth, Manuel Eitel und Thomas Nasser erledigt, die künstlerische Gestaltung lag in den Händen von Diplom-Designerin Stefanie Schecklmann. Die EFG hatte ihr dabei freie Hand gelassen.Alle künstlerischen Darstellungen, die den Wagen zieren, haben einen Bezug zu Eschenbach. "Beschwipste" Gebäude, Luftschlangen und Vereinswappen lassen keinen Zweifel an der Heimat des Gefährts aufkommen. Auf der anderen Seite sind Rußweiher-Wellen mit neuen Fischzüchtungen zu sehen - die Sportangler wird's freuen.Am Uferrand thront der Fischadler auf einem Baum. Mit dem Schnabel wirft er Bonbons aus, und zum besseren Überblick trägt er eine Fliegerbrille. Im Nest liegen bunt getupfte Eier. Doch ihnen droht Gefahr: Ein Biber hat den Baum bereits stark angenagt. Allerdings will er ihn so gar nicht auf Biberart zu Fall bringen, sondern mit einem Seil.Das Fahrwerk des Anhängers stammt aus Kelheim. Benjamin Neumann hatte den Unterbau in einer mehrstündigen Fahrt in die Rußweiherstadt geholt. Finanziert wurde er durch Zuschüsse des Elferrats und durch Spenden. Der eigene Anhänger bringt eine wesentliche Erleichterung für die Aktiven, denn bisher musste der Aufbau auf Hängern landwirtschaftlicher Betriebe nach der Faschingszeit stets demontiert und eingelagert werden. Kleinere Beschädigungen waren somit vorprogrammiert. Allerdings gilt es nun, eine dauerhafte Unterstellmöglichkeit zu finden. Die EFG ist auf Suche und erhofft sich ein faschingsfreundliches Angebot.Neben zahlreichen Auftritten stehen den Eschenbacher Narren in den nächsten Tagen noch drei Ausfahrten bevor. Am Samstag, 25. Februar, beteiligen sie sich am Faschingszug in Kirchenthumbach (Abfahrt: 13.15 Uhr "beim Scherm-Karl"), am Sonntag am Faschingszug in Neustadt/WN (12 Uhr an der Freizeitanlage Rußweiher) und am Faschingsdienstag am Faschingszug in Auerbach (12.30 Uhr "beim Scherm-Karl"). Bei allen drei Terminen sind Schlachtenbummler im Begleitbus gerne gesehen.