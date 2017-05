Autor

In Kirchenthumbach geboren und aufgewachsen, das Schneiderhandwerk erlernt, 1962 Meisterprüfung in München, 1965 Hildegard Schuhmann geheiratet und mit ihr fünf Jahre in Eschenbach und sieben Jahre in Amberg Edeka-Geschäfte geführt. Anschließend knapp 25 Jahre als Gechäftsführerehepaar das Kolpingfamilienferien-hotel Immenreuth geleitet. Im Ruhestand seit 2001 in Eschenbach. Ab 1957 aus Kirchenthumbach für die "Eschenbacher/Auerbacher Volkszeitung" geschrieben, die Herren Hoffmannbeck und Vogelsang holten mich dann zum NT, seit 2001 berichte ich auf Wunsch von Herrn Michael Meieraus Eschenbach. Lesen, Zeitungs arbeit, Operettenmusik und möglichst deutschsprachige Schlager sowie schöne Fernsehfilme (fast ohne Krimis), sind meine Hobbys.