70 "Ehemalige" stürmten ihre einstige Bildungseinrichtung: Die Wirtschaftsschule hatte alle Absolventen, die vor fünf beziehungsweise zehn Jahren die Schule verlassen hatten, zu einem Wiedersehen geladen. Anlass war der Abschlussball der angehenden Absolventen.

Im Namen der Schülergemeinschaft hieß Kai Kennel die "Ehemaligen" willkommen. Danach stellte sich Thomas Reithmeier als Nachfolger der Schulleiter Annemarie Metz und Walter Schnoy vor. Im nächsten Jahr werde er beim gleichen Anlass die ersten "eigenen Absolventen" begrüßen, sagte er. Der Oberstudiendirektor dankte dem Elternbeirat, der für Sekt und Häppchen gesorgt hatte, und stellte dann die heutige Wirtschaftsschule als Teil des "Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Weiden II" vor. Er berichtete dabei von 13 Regel- und zwei Flüchtlingsklassen mit 270 Schülern und 30 Lehrkräften in Eschenbach. "Das Zusatzangebot von drei gebundenen und zwei offenen Ganztagsklassen wird komplett durch eigene Lehrkräfte abgedeckt", erklärte Reithmeier. Für den weiteren Abend kündigte er viele ehemalige Lehrkräfte an. Nach dem obligatorischen Gruppenbild leitete Kai Kennel zum weiteren Programm über: Zusammen mit seinen Mitschülern Felix Dilling, Sebastian Rauh und Fabian Ziegler von der Klasse 8c brachen die "Ehemaligen" zu Rundgängen durch die Bildungseinrichtung auf. Seitens der Wirtschaftsschule hatte Stefanie Mrosek in mühevoller Kleinarbeit Adressen recherchiert und das Treffen vorbereitet.