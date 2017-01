Einmal pro Schuljahr organisiert der Musiklehrer des Gymnasiums, Studienrat Michael Horn, eine Musicalfahrt. In diesem Jahr bot er "Tanz der Vampire" im Deutschen Theater in München an. Die Resonanz war so groß, dass es nicht bei einer Fahrt blieb. Diesmal waren vor allem die 10. Klassen, aber auch jüngere Schüler stark vertreten. Das Musical erzählt die gruselig schöne Geschichte um die Wirtstochter Sarah, in die sich Alfred, der Assistent des Vampirforschers Professor Abronsius verliebt, die aber auch der Vampir Graf von Krolock besitzen will. Graf von Krolock lockt Sarah mit dem Song "Totale Finsternis" und in der Folge Alfred, der sie retten will, und auch den Professor auf sein Schloss.

Schulleiter Dr. Knut Thielsen dankte Horn für die Organisation und freute sich über die Möglichkeiten, die den Eschenbacher Gymnasiasten durch dieses Engagement ihres Musiklehrers weit über den Unterricht hinaus geboten werden.