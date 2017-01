In die Welt des Volkstanzes begaben sich einen Nachmittag lang am Gymnasium die Schülerinnen der Klasse 9d von Musiklehrer Michael Horn. Unter Anleitung des Tirschenreuther Landkreisbeauftragten der Oberpfälzer Volksmusikfreunde, Hermann Burger, bekamen die Jugendlichen einen Einblick in die Vielfalt des Volkstanzes mit seinen zahlreichen Figuren und Formationen.

Unter dem Motto "Auftanzt is'" leitete Burger zusammen mit seiner Gattin Brunhilde die Gruppe an, gab Tipps und tanzte vor. Anfangs ein wenig überfordert von den zunächst schwierig anmutenden Tanzschritten, fanden die Gymnasiastinnen jedoch schnell den richtigen Rhythmus und erstaunten damit den erfahrenen Volkstänzer. "Ich bin überrascht, dass ihr die Schritte schneller umsetzen könnt als viele Erwachsene", lobte Burger die Tänzerinnen. Ob Siebenschritt, Boarischer oder Mazurka: Die meisten Schülerinnen meisterten die Tänze mit Bravour - selbst einen Zwiefachen.In den Tanzpausen verwies Hermann Burger auf die frühere Bedeutung des Volkstanzes für die Partnersuche. Heute dagegen stünden eher das gemütliche Beisammensein und die gesellschaftsfördernde Funktion des Volkstanzes im Mittelpunkt. Er machte jedoch deutlich, dass die alten Volkstänze ein bedeutender Bestandteil der Brauchtumspflege seien und nicht in Vergessenheit geraten dürften.Nach einem schweißtreibenden, aber interessanten und abwechslungsreichen Nachmittag bedankten sich die Neunklässlerinnen beim Ehepaar Burger für die Einstudierung der Volkstänze. Der Landkreisbeauftragte nutzte die Gelegenheit, um die Jugendlichen zu ermuntern, den Volkstanz weiterhin zu pflegen. Auch lud er die Schülerinnen ein, an einer der regelmäßigen Volkstanz-Veranstaltungen in der Region teilzunehmen: "Tanzwillige sind jederzeit herzlich willkommen." Schulleiter Knut Thielsen dankte Musiklehrer Michael Horn für die Initiative zu dem erlebnisreichen Nachmittag.