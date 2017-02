Seit vielen Jahren hat sich Ingrid Sybille Rott mit Ausstellungen in der Region einen Namen gemacht. Doch auch ihre Gedichte finden einen immer größeren Leserkreis. Vor kurzem sind in der Anthologie "Lyrik und Prosa unserer Zeit" Texte von ihr erschienen.

Vogelflug Flieg, Vogel, flieg in unendliche Weiten Ich kann dich nur in Gedanken begleiten Auch ich möchte gern fliegen können Wer unter Menschen würd' es mir gönnen Nur geistiger Höhenflug kann Grenzen brechen Schnell und leise ohne zu sprechen Um Freiheit rücksichtlos zu erleben Ist er es wert, danach zu streben Ingrid Sybille Rott

"Flieg, Vogel, flieg in unendliche Weiten/Ich kann dich nur in Gedanken begleiten". So beginnt das Gedicht "Vogelflug" der in Eschenbach lebenden Lyrikerin und Malerin Ingrid Sybille Rott. Die Kulturredaktion führte mit ihr dieses Interview.Ingrid Sybille Rott: Persönliche Erlebnisse und damit verbundene Erfahrungen durch Gespräche, Diskussionen, auch kontrovers, im unmittelbaren Umfeld, auf Reisen, in der Natur; durch Berichte in den Medien.Die Gedichte entstehen aus der Situation heraus oder während des Reflektierens über Beobachtungen und Vergleichens von Medienberichten.Das kurze schriftliche Festhalten meiner kritischen Gedankengänge mit oft einer abschließenden "Sentenz" erfolgt spontan ohne nachträgliches Streichen, Hinzufügen, Verbessern-Wollen. Ich empfinde die Spontaneität als eine Art "Befreiung"; manches muss einfach einmal festgehalten werden.Die Verlage haben problemlos meine zum Teil illustrierten Texte angenommen, was für mich allerdings nicht kostenfrei war. Leider ist das Interesse an poetisch-kritischer Darstellung persönlicher, aber auch gesellschaftlicher Befindlichkeiten äußerst eingeschränkt, so dass die geringen Auflagenziffern für die Verlage kaum profitabel sind.Meine Malerei und meine poetisch formulierten Gedankengänge sind voneinander unabhängig. Ein Bild male ich ebenso spontan, es wird aber meist noch überarbeitet. Ich habe keine Vorlagen, das Bild entsteht, und es ist abstrakt, jedoch meist versehen mit einem Titel, den ich bei Befragen auch erklären kann. Wenn jemand erwidert, dass er etwas anderes im Bild sieht, habe ich mein Ziel erreicht: Der Betrachter hat sich mit dem Bild auseinandergesetzt. Heute male ich Bilder in Öl oder Acryl, oder gestalte Computergrafiken, das heißt ich mache Computerpainting.Bei den illustrierten Gedichten habe ich versucht, einen Zusammenhang zwischen Text und Bild herzustellen, was jedoch für Leser/Betrachter sicher oft rätselhaft ist.Ich schreibe nach wie vor Gedichte, eine Veröffentlichung lässt aber noch auf sich warten. Auch beteilige ich mich häufig an den Ausstellungen des Oberpfälzer Kunstvereins. Im Kalender 2017 der Raiffeisenbank Weiden ziert zum wiederholten Mal ein Bild von mir eine Monatsseite. Ich bin für eine Einzelausstellung mit Lesung im neuen Kunsthaus in Waldsassen vorgesehen. Ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest.___Die Bücher von Ingrid Sybille Rott sind beim Verlag Eckhard Bodner (Hauptstraße 1, 92690 Pressath, Telefon 09644/8000) erhältlich.