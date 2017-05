Die frühzeitige Beteiligung der Bürger und der Behörden kann beginnen: Die Stadt-räte akzeptierten in ihrer Sitzung den vom Bayreuther Architekturbüro RSP ausgearbeiteten Vorentwurf des Bebauungsplanes "Altstadt" mit geringfügigen Änderungen.

Unterschiedliche Bauhöhen

Zwinger und Hühnerstall

(rn) Gleichzeitig beauftragte das Gremium die Verwaltung mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange "in Form einer einmonatigen Auflage des Vorentwurfs". Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Altstadt" ist zugleich Anlass, den Flächennutzungsplan der Stadt zu ändern und anzupassen.Für das Architekturbüro stellte Ralph Stadler den Vorentwurf dem Stadtrat vor. Als Ziel des Bebauungsplanes, dessen Geltungsbereich sich auf die Altstadt und das Umfeld der Bergkirche beschränkt, nannte er Erhalt und Stärkung der Mischnutzung sowie Erhalt der bisherigen städtebaulichen Struktur.Um die Umsetzung zu erreichen, hielt es der Architekt für erforderlich, den Geltungsbereich als Mischgebiet für Wohnen, Geschäfts-, Büro- und Einzelhandelsgebäude, Beherbergungsgewerbe sowie für kirchliche, kulturelle, sportliche und gesundheitliche Zwecke festzusetzen. Gewerbliche Unterkünfte sollten Flächen von nicht mehr als 100 Quadratmeter für bis zu zehn Personen ausweisen. Als "nicht statthaft" bezeichnete er Vergnügungsbetriebe und Tankstellen, als erhaltenswert den Grüngürtel um die Altstadt.Zu den Vorgaben für die bauliche Nutzung zählte Stadler unter anderem die Beseitigung städtebaulicher Fehlentwicklungen sowie den Erhalt und die Weiterentwicklung des gewachsenen Ortsbildes unter Berücksichtigung der vorhandenen Blockstruktur. Da topografische Gegebenheiten zu berücksichtigen seien, seien unterschiedliche Bauhöhen zugelassen. "Die Regel werden wohl zwei Geschosse sein", merkte der Architekt an. Nach Ausführungen zur geschlossenen und vor allem in den hinteren Altstadtbereichen möglichen offenen Bauweise informierte Stadler über die drei möglichen Dachformen: Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdach. Bei Nebengebäuden sei jedoch eine "freiere Dachgestaltung" möglich.Keine Gegenliebe bei den Stadträten fand die vorgesehene Vorgabe "keine Photovoltaikanlagen im Bereich Stadtplatz". Eine deutliche Mehrheit sprach sich dafür, diesen Passus aus dem Bebauungsplan herauszunehmen. Auf Nachfrage sicherte Stadler zu, dass beim Abbruch von Nebengebäuden keine Bauverpflichtung besteht. Bei Ersatzbauten sei jedoch die Baulinie einzuhalten.Mehreren Bauanträgen erteilte der Stadtrat das gemeindliche Einvernehmen. Am wenigsten Arbeit bereitete dabei das Vorhaben von Carlos und Marina Tejeda, die am Rosenweg ein Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage errichten wollen. Dem Gremium fiel "angenehm" auf, dass der Bauantrag in keinem Bereich den Festsetzungen des Bebauungsplanes widerspricht.Einen Hundezwinger und einen Hühnerstall mit Volière mit den Ausmaßen von 16 mal 2 Meter will Mark Neumann zwischen seinem Wohnhaus in der Sudetenstraße und der B 470 bauen. Die Räte erteilten die Befreiung von den Festsetzungen des Baugesetzbuches, "vorbehaltlich einer positiven Stellungnahme durch das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach". Beim Antrag von Anita und Johann Groher, Speinsharter Straße 20, stand ein Tekturplan zur Erweiterung des Milchviehstalles im Vordergrund (Bericht folgt).