Für Kulturschaffende öffnen "Die CSU ist gut aufgestellt und immer auf Ballhöhe", richtete Landtagsabgeordneter Tobias Reiß den Blick auf die Bundestagswahl. Er erklärte dazu, dass nur die CSU Bayerns elementare Interessen auf Bundesebene vertrete, und verwies darauf, dass die Einführung der Maut Bayerns Interessen und die der Verkehrsteilnehmer stärke. Zudem sei die CSU-Sicherheitspolitik beispielgebend für ganz Deutschland.



Anschließend beleuchtete der Abgeordnete landespolitische Themen. Familien im Blick haben, Steuersenkungen für hart arbeitende Arbeitnehmer, den Bildungsstandort Bayern stärken, eine noch stärkere Förderung der Kindererziehung, zählte er dabei als Ziele auf. Auch erinnerte er daran, dass das von anderen Parteien verurteilte bayerische Betreuungsgeld von 74 Prozent der Familien in Anspruch genommen werde. Dabei wandte er sich gegen das Vorurteil, dass durch das Angebot die Wahlfreiheit der Familien verloren gehe.



Als positiv bezeichnete Reiß die strukturellen Verbesserungen auf dem Land: "Die Perspektiven sind gut; wir brauchen uns vor den Ballungszentren nicht mehr verstecken. Auch die Kommunen spüren diese Entwicklung." Zur Realisierung Eschenbacher Wünsche, etwa bei der Sanierung ortsbildprägender Gebäude, empfahl er eine Öffnung für Kulturschaffende. Als Beispiel nannte er ein gelungenes Sanierungsobjekt in Waldsassen mit Unterstützung aus verschiedenen staatlichen Fördertöpfen. (do)

Eine kommunalpolitische Bilanz zog in der Jahreshauptversammlung der CSU Marcus Gradl. Der Fraktionssprecher der CSU/ÜCW-Stadtratsfraktion bedauerte darin Stillstände in der Stadtpolitik.

In Sachen Vermessungsamt, Baugebiete, attraktives Rußweiher-Umfeld, Stadthalle, Lärmschutz an der B 470, Probenraum für die Stadtkapelle oder E-Tankstelle bewege sich nichts. Es werde zwar "mal hü, mal hott" taktiert, erklärte Gradl. Aber Bewegung sei Fehlanzeige. "Manche Probleme lösen sich von selbst", laute wohl die Zielrichtung im Rathaus, mutmaßte der CSU-Fraktionssprecher. "Skandalös" nannte er die Planungen für die sogenannte Spange Ost. Seit dem Stopp des Projekts durch den Bürgermeister im Jahr 2008 sei eine Kostenexplosion von 3,6 auf 7,8 Millionen Euro eingetreten. Nun halte der Bürgermeister die Umgehung wieder für notwendig. Die Dummen seien nun Stadt, Bürger und alle Steuerzahler.Positiv bewertete Gradl die Offene Ganztagsschule, deren Einführung auf einen Antrag der CSU zurückgehe, und die Erschließung weiterer Gewerbeflächen. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür habe allerdings der Stadtrat schon vor der Amtszeit des aktuellen Bürgermeisters geschaffen. Akuten Handlungsbedarf sah der Redner hinsichtlich des Erwerbs privater Bestandsbauplätze und für ein Sonderprogramm zur Sanierung von Siedlungsstraßen: "Viele bedürfen dringend einer Reparatur ohne großen Erschließungsaufwand."In einem Wunschkatalog für MdL Tobias Reiß nannte Gradl einen Lärmschutz an der B 470, zum Beispiel durch Flüsterasphalt und Geschwindigkeitsreduzierungen, das längerfristige Nachdenken über Behördenverlagerungen nach Eschenbach, ein Förderprogramm zur Brauchtumspflege, eine stärkere Familienförderung bei der Übernahme von Immobilien in der Altstadt und innovative Lösungsansätze für die medizinische Versorgung auf dem Land. Genesungswünsche galten Freie-Wähler-Stadtrat Willi Trummer.