Neue Gesichter prägen den Ortsverband: Der Verjüngungsprozess in der Führungsmannschaft der CSU Eschenbach geht weiter. Im Fokus der Parteiarbeit steht die Kommunalpolitik. "Die Zeit zum Handeln ist gekommen", heißt es in der Jahreshauptversammlung.

"Schildbürgerstreich"

Keine weitere Amtszeit

(exb) Die Rahmenbedingungen sind hervorragend: Die Konjunktur brummt. Die positive wirtschaftliche Entwicklung bietet auch Chancen für die Kommunen. "Carpe diem - nutze den Tag", fordert deshalb die CSU. Allerdings gefährde die "Blockadepolitik" aus dem Rathaus die Fortentwicklung der Stadt, erklärte Ortsvorsitzende und Stadträtin Dr. Sabine Schultes.Politik bedeute, zur rechten Zeit am rechten Ort und mit den rechten Mitteln zu versuchen, das Beste für den Bürger zu tun. Dieser Grundsatz werde im Rathaus falsch verstanden, ärgerte sie sich: "Manche Dinge, die in Eschenbach passieren, machen mich wütend."Und: Schultes fühlt sich mit ihrer CSU/ÜCW-Mannschaft im Stadtrat unfair behandelt. Sachliche Kritik werde barsch zurückgewiesen, freie Meinungsäußerung werde mit eiligen Geschäftsordnungsanträgen ausgebremst. Das Beratungsklima im Stadtrat werde giftiger. Die Ortsvorsitzende wunderte sich außerdem über die zunehmenden Ausflüchte des Bürgermeisters zu städtischen Anliegen.Als einen "Schildbürgerstreich" bezeichnete sie die städtische Anordnung zur Ausschilderung eines Gesundheitszentrums: Wie eine Fata Morgana komme den Bürgern der Wegweiser zu einem vermeintlichen Gesundheitszentrum vor. Denn unter diesem Begriff verstehe er eine Ansammlung medizinischer Versorgungseinrichtungen statt einer Demenz-Station.Die Bemerkung im Stück des Theatervereins, in Eschenbach könne man nur noch Pizza essen oder sterben, nannte sie einen Fingerzeig für das Rathaus, endlich mit einer zukunftsorientierten Stadtpolitik zu beginnen. Die Rahmenbedingungen dafür seien so gut wie nie.Nach diesem rhetorischen Ausflug zum kommunalen Geschehen erstattete Schultes den Mitgliedern ihren Jahresbericht. In Anwesenheit von MdL Tobias Reiß und Ehrenbürger Vinzenz Dachauer erinnerte sie beispielhaft an die Schwerpunktveranstaltungen CSU-Sommergespräch und Neujahrsempfang.Bei den gesellschaftlichen Terminen nannte sie im Rückblick das CSU-Sommerfest und den Zoiglabend mit Frauen-Union und Junger Union sowie Früh- und Dämmerschoppen. Auch das Straßenmalen, die Nikolausaktion und das Verteilen von Ostereiern fand Erwähnung.Es folgte der Kassenbericht von Manfred Neumann - sein letzter, wie der langjährige Schatzmeister betonte. Die Kassenprüfer Robert Dotzauer und Karl Stopfer bestätigten ihm eine vorbildliche Verwaltung der Parteikasse. Die Handschrift des Ex-Bankers sei unverkennbar gewesen.Vor den Neuwahlen bedauerte Dr. Sabine Schultes den Aderlass in der CSU-Spitze. Nicht nur Schatzmeister Manfred Neumann verzichtete auf eine weitere Amtszeit, auch Beisitzer Arnold Mirwald empfahl, jüngere Mitglieder in Führungspositionen zu wählen. Mit besonderer Wehmut blickte die Vorsitzende auf das vorläufige Ende einer verheißungsvollen kommunalpolitischen Karriere: Peter Nasser, Kreis- und Stadtrat, stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer des CSU-Ortsverbandes, zieht es aus beruflichen Gründen in die Ferne (wir berichteten). Hintergrund

Vorstandsmitglieder und Delegierte

Eschenbach. (exb) Zügig verliefen in der CSU-Jahreshauptversammlung trotz der vielen geheimen Abstimmungen die Neuwahlen. Mit klarer Mehrheit bestätigten die Mitglieder Dr. Sabine Schultes als Vorsitzende und Tobias Lehl als ihren Stellvertreter im Amt. Der Ortsvorsitzenden zur Seite steht künftig zudem als Nachfolger von Peter Nasser Stadtrat Marcus Gradl. Neu im Vorstand ist Schriftführer Oliver Würschum. Und auf Schatzmeister Manfred Neumann folgt Matthias Mägerl, ebenfalls ein versierter Bankfachmann. Die Kasse prüfen wie bisher Robert Dotzauer und Karl Stopfer.Zu Beisitzern wählten die Mitglieder Daniela Friedrichs, Dr. Rosa Dumler-Gradl, Michael König, Manfred Neumann und Susanne Schug. Im erweiterten Führungsgremium ist kraft Satzung auch die neue FU-Vorsitzende Monika Diertl vertreten. Delegierte in die Kreisvertreterversammlung sind Monika Diertl, Daniela Friedrichs, Dr. Rosa Dumler-Gradl, Marcus Gradl, Tobias Lehl und Dr. Sabine Schultes. Als Ersatzdelegierte stehen bereit Michael König, Matthias Mägerl, Arnold Mirwald, Manfred Neumann, Susanne Schug und Oliver Würschum. Mit Blick auf die Aufstellungsversammlung zur Wahl der Bezirkstags- und Landtagskandidaten bestimmten die Mitglieder Marcus Gradl, Tobias Lehl und Dr. Sabine Schultes zu Vertretern des CSU-Ortsverbandes. Monika Diertl, Daniela Friedrichs und Michael König sind ihre Vertreter. (do)