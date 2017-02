Viel Interesse, aber wenig Diskussion bei der Bürgerversammlung. Vor 190 Besuchern in der Markus-Gottwalt-Schule ging Bürgermeister Peter Lehr auf die Spange Ost ein. Er verwies auf seine Stellungnahme im "Neuen Tag" zum "Stadtentwicklungsprojekt". Lehr brachte Argumente für die Umgehung vor: Fachbehörden "bis zur Obersten Baubehörde" haben den Bau empfohlen, nicht umsonst stehe es in der ersten Dringlichkeitsstufe.

Von den 7,8 Millionen Euro Kosten für den 1,1-Kilometer-Abschnitt inklusive Brücke habe Eschenbach 1,5 Millionen Euro zu tragen. "Der für Brückenbauwerke unübliche Fördersatz von 50 Prozent ist dem Verhandlungsgeschick meines Vorgängers Robert Dotzauer zu verdanken." Die Förderung für die Straße soll bei 80 bis 85 Prozent liegen.Lehr stellte das Gutachten von Professor Kurcak von der TU München vor. Danach hat sich der Verkehr auf der B 470 von 2530 im Jahr 1975 auf 6615 im Jahr 2010 erhöht. Der Lkw-Verkehr stieg von 275 auf 665. In der selben Zeit nahm der Verkehr der Staatsstraße bei Thomasreuth von 3531 auf 5400 zu, der Lkw-Verkehr von 430 auf 309 ab. Die Umgehung soll die Grafenwöhrer Straße um 31 Prozent entlasten. "An der Kreuzung Richtung Innenstadt beträgt die Entlastung 25, an der Unterführung zehn Prozent." Bei den Lkw soll die Entlastung noch stärker ausfallen.Eine Diskussion zu Für und Wider soll in eigenen Veranstaltungen erfolgen. Der geplante Bürgerentscheid werde "maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung unserer Heimatstadt" haben. Lehr rief zur sachlichen Diskussion auf. "Das Leben geht auch nach einer Entscheidung weiter, wir sollten uns auch dann noch in die Augen schauen können." Zwei betroffene Eschenbacher äußerten jeweils ihre Sicht: Die Anwohnerin der Grafenwöhrer Straße, Roswitha Theobald, stellte die Frage, warum nach drei zustimmenden Stadtratsbeschlüssen erneut diskutiert wird. Landwirt Franz Völkl besitzt Grundstücke auf der geplanten Trasse und ist von den Plänen nicht begeistert. Er zweifelt die Zahlen zur Verkehrsentwicklung an.