Der Ruf von Facebook hat zuletzt gelitten, dabei bietet das Netzwerk viele Möglichkeiten. Das zeigt das Forum "Du bist ein echter Eschenbacher....". Gerade in Sachen Ortsumgehung macht die Gruppe Diskussionen möglich - auch für Bürger, die mit Politik sonst nichts zu tun haben.

Manche direkter

Mehr Anmeldungen

Am Wochenende ging es lebhaft zu in der "Echte-Eschenbacher-Gruppe". So lebhaft, dass Petra Danzer sich zwischendurch veranlasst fühlte, auf die Regeln des guten Miteinanders hinzuweisen. Höflicher Umgangston und "gegenseitiger Respekt sollten selbstverständlich sein". Danzer ist einer von drei Administratoren der Seite und fühlt sich deshalb für den Inhalt verantwortlich. Dass dort über kontroverse Themen geschrieben und diskutiert wird, findet sie aber gut. "Wir wollen nicht nur schöne Bilder im Forum haben", sagt sie. Die Seite soll widerspiegeln, was die Eschenbacher bewegt. "Das kann auch mal eine Geschäftseröffnung oder Bilder aus vergangenen Zeiten sein", erklärt Danzer.Wenn in der Stadt aber auch darüber diskutiert wird, ob es im Osten eine Umgehung geben soll oder nicht, dann gehöre dies auch in das Forum. "Wichtig ist dabei, dass der Ton stimmt, dass es keine persönlichen Angriffe gibt und dass man damit umgehen kann, wenn andere Nutzer andere Meinungen vertreten." Danzer findet, dass dies im Forum bislang gut funktioniert. "Manche sind etwas direkter. Aber insgesamt geht es sachlich zu. Zweimal habe sie als Administratorin bisher eingegriffen. Weil es zu persönlich wurde, habe sie Beiträge gelöscht. Dabei ging es aber nicht um die Spange Ost.Bei diesem Thema gehen die Meinungen zwar auseinander, "ich finde aber, dass sich bisher alle an die Regeln halten." Die Sache stehe im Vordergrund, Befürworter und Gegner bringen ihre Argumente vor. Dagegen hat Danzer nichts einzuwenden, im Gegenteil. "An manche Argumente für oder gegen die Straße denkt man nicht, bis sie im Forum angesprochen werden." Besonders gut findet Danzer, dass auf diesem Weg auch Eschenbacher erreicht werden, die keine Stadtratssitzungen besuchen und nicht die Zeitung lesen.Dies haben auch Entscheidungsträger der Kommunalpolitik bemerkt. Tatsächlich sei die Zahl der Forumsmitglieder zuletzt deutlich gestiegen, 837 waren am Dienstagnachmittag registriert. Während bis vor einigen Tagen vor allem die Gegner der Umgehung im Forum aktiv waren, melden sich nun auch verstärkt die Befürworter. "Ich freue mich darüber", sagt Danzer. Wenn die Regeln eingehalten werden, gilt: Je lebhafter desto besser.