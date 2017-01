"Was jetzt produziert wird, ist pure Heuchelei", sagen die Genossen. Mit Aussagen wie dieser und dem Vorwurf "Wendehälse" tritt der SPD-Ortsverein den Bestrebungen und Aktionen von CSU/ÜCW-Mandatsträgern gegen die geplante Ortsumgehung Ost entgegen. Bei der Klausur im Hexenhäusl kam das Projekt ausgiebig zur Sprache.

Vorteil für neues Baugebiet

Stark überhöhte Preise

Bahnknotenpunkt in Gemeindehut Bei ihrer Diskussion über die Spange-Ost riefen die SPDler auch eine mehr als 100 Jahre zurückliegende Entscheidung des Stadtrats in Erinnerung. Überlieferungen nach sei Ende des 19. Jahrhunderts beabsichtigt gewesen, den Verkehrsknotenpunkt der Bahn, der sich jetzt in Kirchenlaibach befindet, im Bereich des Gewerbegebiets "Am Stadtwald", der damaligen Gemeindehut, anzulegen.



Die Grundstücksbesitzer, darunter auch Stadträte und der Betreiber einer Pferdestation, sollen jedoch bei der Ablösung der Grundstücke große Schwierigkeiten bereitet haben. Das Projekt sei deshalb aufgegeben worden. Für Bürgermeister Peter Lehr ist es daher ein Anliegen, die "zukunftsträchtige Spange-Ost" zu verwirklichen und eine erneute Fehlentscheidung zu vermeiden.



In den Klausurgesprächen ging es nicht zuletzt um den neuen US-Präsidenten Donald Trump und um mögliche Auswirkungen seiner Politik auf die US-Siedlung.

Neben Themen wie Finanzplan 2016 bis 2019, Bauplätze, Jugendtreff, E-Tankstelle und Waldkindergarten kam der Spange-Ost bei der Tagung ein besonderer Stellenwert zu. Udo Müller etwa fragte, ob der politische Gegner seine gut ein Jahr zurückliegenden Bestrebungen wohl vergessen habe. Er erinnerte an die Sitzung des Stadtrats vom 1. Oktober 2015, in der Marcus Gradl den "Antrag der CSU/ÜCW-Fraktion zur Ansiedlung eines Autohofes/Lkw-Rastplatzes mit Tankstelle sowie eines Schnellrestaurants im Zuge des Ausbaus der Spange-Ost" vorgestellt und begründet habe.Bürgermeister Peter Lehr gab zu bedenken, dass der Rußweiherstadt Entwicklungsmöglichkeiten im privaten und industriellen Bereich nur nach Osten hin zur Verfügung stehen. Er blickte auf die Sitzung des Stadtrats am 28. April 2016 zurück, in der das Gremium nach einer Vorstellung des aktuellen Planungsstands einstimmig die vorgetragene, favorisierte Variante angenommen hatte. Franz Fuchs hatte sich damals für einen Kreisverkehr statt einer Brücke ausgesprochen und Reinhard Wiesend (CSU) war daran gelegen, dass auch nach dem Bau der Umgehung die Zufahrt zu landwirtschaftlichen Grundstücken sichergestellt ist.SPD-Ortsvorsitzender Thomas Ott hielt es für erforderlich, die Bevölkerung bei einem möglichen Bürgerentscheid eingehend über Vor- und Nachteile einer Spange-Ost zu informieren. Er sprach sich für ein Brückenbauwerk aus, das einen sicheren Zugang zu Stadtwald, Bauhof mit Grüngut-Annahmestelle, Vereinsanlagen und Lagerhaus Schloderer garantiere und zugleich einen vereinfachten Anschluss des Gewerbegebiets am Stadtwald ermögliche.Der derzeitige Knotenpunkt bedeute - verstärkt durch zunehmenden Straßenverkehr - eine nicht zu unterschätzende Gefahr für Fahrzeuglenker, insbesondere jedoch für Fußgänger. Einen weiteren Vorteil durch die Spange-Ost sah Ott für das neue Baugebiet Esperngasse-Ost. Durch die Abstufung der Grafenwöhrer Straße von einer Staats- zur Gemeindestraße entfalle der Bau eines Lärmschutzwalles."Eine Brücke über die Bundesstraße bringt mehr Vorteile als ein Kreisverkehr", zeigte sich Ludwig Schneider überzeugt. Zudem sei ein Kreisverkehr an der B 470 für Fußgänger "lebensgefährlich". Zustimmung fand er bei Franz Fuchs, der auf die stark veränderte Verkehrssituation der vergangenen 10 bis 15 Jahre verwies. Mit einem Rechenexempel machte er deutlich, dass der Flächenverbrauch durch die Spange-Ost etwa genauso groß sei wie für ein kleines oder mittleres Baugebiet."Das hohe Verkehrsaufkommen in der Grafenwöhrer Straße stellt eine Gefahr für Fußgänger dar", brachte Karolina Forster vor. Für Fußgänger aus Richtung Wolfsbühl und Weidelbachstraße sei es oft schwierig, die Straße zur Esperngasse hin zu überqueren. Die Spange-Ost würde Abhilfe schaffen."Wer Eschenbach weiterentwickeln will, muss über den Tellerrand blicken", forderte SPD-Fraktionssprecher Fritz Betzl. Der Klage über fehlende Parzellen stellte er "110 unbenutzte Bauplätze" gegenüber. Für die dafür zum Teil geforderten stark überhöhten Preise fand er die Bezeichnung "Verkaufsverhinderung".Bürgermeister Peter Lehr beklagte schließlich die fehlende Information im Vorfeld der Übergabe der Unterschriften für ein Bürgerbegehren. "Hätte sich die Delegation vorher bei mir gemeldet, hätte ich den Termin frei gehalten", versicherte er und verwies auf Gepflogenheiten. Sein Anliegen sei es, eine Spaltung in der Stadt wegen der Spange-Ost zu vermeiden. Es gelte, Pro und Contra abzuwägen.