Absage für die Stadt Eschenbach: Der Innovationsfonds der Bundesregierung verweigert Fördermittel für ein Gesundheitszentrum - und Bürgermeister Peter Lehr mal wieder die Auskunft.

Ob die Stadt hierzu noch einmal nachsetzt, kann noch nicht gesagt werden. Bürgermeister Peter Lehr zum Gesundheitszentrum

Ein Gesundheitszentrum wird es in der früheren Kreisstadt nicht geben - jedenfalls nicht mit Unterstützung des Innovationsfonds der Bundesregierung. Konkret hatte die Stadt Mitte 2016 Fördermittel für ein "Virtuelles Facharztzentrum Region Eschenbach" beim "Innovationsausschuss des Gemeinsamen Bundesausschuss zur Themenspezifischen Förderung von neuen Versorgungsformen" beantragt. Bereits am 31. Oktober 2016 erhielt die Stadt die Ablehnung mit der Post, wie Bürgermeister Peter Lehr erklärt. "Ob die Stadt hierzu noch einmal nachsetzt, kann noch nicht gesagt werden."Keine Angaben will das Stadtoberhaupt zu den Kosten für den Förderantrag machen. Diesen Antrag ließ sich die Stadt auf Beschluss des Stadtrats von der Unternehmensberatungsfirma BDO ausarbeiten. Auch nach mehrfacher Nachfrage weigerte sich Lehr anzugeben, was die Stadt dafür an BDO überwiesen hat - obwohl er als Bürgermeister zur Auskunft verpflichtet ist, wie die Kommunalaufsicht im Landratsamt bestätigt. Die Dienstaufsicht habe dies dem Bürgermeister per Telefon so mitgeteilt, erklärte die Pressestelle des Landratsamts.Weil Lehr weiter die Auskunft verweigert, geht das Landratsamt nun den offiziellen Weg: "Die Stadt Eschenbach wird förmlich angeschrieben und ein rechtsaufsichtliches Verfahren nach Artikel 112 der Gemeindeordnung eingeleitet." Dieser Artikel erlaubt der Rechtsaufsicht, rechtswidrige Beschlüsse und Verfügungen der Gemeinde zu beanstanden und Aufhebung oder Änderung zu verlangen. "Bei Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben oder Verpflichtungen kann die Rechtsaufsichtsbehörde die Gemeinde zur Durchführung der notwendigen Maßnahmen auffordern", heißt es in diesem Artikel.Fest steht, dass die Stadt sich bereits zu einem Viertel am Gutachten aus dem Jahr 2015 beteiligt hat, das ebenfalls die Firma BDO erstellt hatte. Die Kosten hierfür waren auf 50 000 Euro gedeckelt. Das heißt, die Stadt Eschenbach musste maximal 12 500 Euro bezahlen. BDO stellte das Gutachten im Dezember 2015 vor und empfahl die Bewerbung um Fördermittel aus dem damals neuaufgelegten Innovationsfonds. "Der Zeitpunkt ist ideal", hieß es damals. Mit den Mitteln sollte in Eschenbach ein Zentrum der Gesundheitsvorsorge entstehen, speziell für die Anforderungen des dünn besiedelten ländlichen Raums. Unter anderem sollte die Telemedizin eine Rolle spielen - etwa durch Bildschirmverbindungen zu Spezialisten in nahen Krankenhäusern. Auch die niedergelassenen Ärzte der Region sollten bei dem Projekt eingebunden werden.Ziel war es, die Lücke zu schließen, die das 2012 aufgegebene Krankenhaus hinterlassen hat. In dessen Räumen sollte das Gesundheitszentrum auch Platz finden. Ob dort auf absehbare Zeit wieder Gesundheitsvorsorge für die Menschen im Altlandkreis Eschenbach angeboten wird, ist nach der Förderabsage fraglich.