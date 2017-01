Im Stadtrat ist darüber bereits wiederholt gesprochen worden, nun war er auch bei der SPD-Klausur ein Thema: der angestrebte Jugendtreff. Die jüngsten Überlegungen tendieren hin zu einem Unterhalt durch einen externen Betreiber.

Bei ihrer Tagung im Hexenhäusl (wir berichteten) bereitete sich die SPD auf die Stadtratsarbeit 2017 vor. Neben dem Finanzplan 2016 bis 2019 und der Spange-Ost ging es dabei auch um den Jugendtreff.Jugendbeauftragte Karolina Forster erinnerte zunächst an einen Stadtratsbeschluss vom vergangenen Herbst, wonach die Fraktionssprecher sich im Jugendtreff Kemnath informieren sollen. "Bei einem Besuch mit drei Vertretern der CSU/ÜCW- Fraktion habe ich erfahren, dass für den dortigen Jugendtreff ein Gebäude zur Verfügung steht, für das der Gemeinde monatliche Fixkosten von rund 600 Euro entstehen", berichtete Forster. Zudem werde der Treff, der stichprobenartig vom Jugendbeauftragten beobachtet werde, überwiegend von Ministranten und Kolping-Mitgliedern besucht. Die verantwortliche Aufsicht obliege jungen, bereits volljährigen Personen.Die Jugendbeauftragte resümierte, dass die Kemnather Verhältnisse nicht auf Eschenbach übertragbar seien. Auch hielt sie es für nicht sinnvoll, eine derartige Einrichtung für bestehende Jugendgemeinschaften zu unterhalten. Ob und in welcher Form ein Jugendtreff im Vermessungsamt eingerichtet werden könne, bedürfe einer gründlichen Analyse, betonte Forster. Neben der Örtlichkeit gelte es unter anderem die Möglichkeit eines externen Betreibers abzuklären.Sie kündigte an, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Jugendforums zu setzen. Nicht zuletzt wies sie auf die "überschaubare Lebensdauer" der Jugendtreffs in Auerbach und Immenreuth hin, die nach dem altersbedingten Weggang der verantwortlichen jungen Leute ihre Tätigkeit eingestellt hatten.Das Thema "E-Zapfsäulen" sprach Matthias Haberberger an - und brachte wenig Enthusiasmus dafür auf. Er griff die Informationen dazu aus der Stadtratssitzung Anfang Dezember 2016 auf und bezweifelte die Annahme von CSU/ÜCW-Fraktionssprecher Marcus Gradl: "Wer auf dem Stadtplatz eine Stunde lang Strom tankt, bleibt zum Nutzen der Geschäftswelt im Stadtzentrum."Haberberger plädierte dafür, "wie seitens der SPD gefordert", nur eine Ladestation beim Rathaus zu installieren. Da bisher im Landkreis lediglich 54 E-Mobile gemeldet seien - eines davon in Eschenbach -, hielt er es "für Unsinn", im Stadtgebiet mehrere Säulen vorzuhalten. Er betrachtete eine "entgeltliche Schnellladestation für Notfallsituationen für mehr als ausreichend" und setzte voraus, dass jeder Fahrer eines E-Mobils ohnehin über eine eigene Tankstelle zu Hause verfügt.