Spange-Ost: Warum "Rolle rückwärts"?

Die jüngste Berichterstattung zur geplanten Spange-Ost in Eschenbach beziehungsweise zum Bürgerbegehren gegen die Umgehung nimmt eine Anliegerin zum Anlass, sich erneut zu äußern. Im Fokus ihrer Kritik stehen die Gegner des Vorhabens. Die Leserin schreibt:Wie ein Fraktionsvorsitzender und seine Anhänger mit allen Mitteln versuchen, vorliegende Fakten zu leugnen, ist nicht nachvollziehbar. Hier soll versucht werden, eine völlig normale Sache, nämlich Verminderung von Verkehrslärm, Abgasen und nicht zuletzt Gefährdung von Einwohnern, unter allen Umständen zu verhindern.Es entsteht der Eindruck, dass sich der Initiator ein Denkmal setzen will. Wie sonst wäre zu erklären, dass auf Biegen und Brechen versucht wird, einen zum wiederholten Male der Maßnahme mehrheitlich zustimmenden Stadtratsbeschluss zu boykottieren.Wohin man auch schaut, ob Pressath, Kemnath, Kulmain, Kirchenthumbach, Auerbach: Überall sind Umgehungsstraßen gebaut worden. Der Markt Mantel wird auf einer etwas kürzeren Strecke und bei geringerem Verkehrsaufkommen als in Eschenbach für 12 Millionen Euro - also einem Drittel mehr an Kosten - umgangen, ohne dass auch nur ein Bürger, geschweige denn ein Gemeinderat, dagegen argumentieren würde.Nur in Eschenbach wird krampfhaft versucht, die Entlastung einer der am meisten befahrenen Straßen zu verhindern. Dazu wird sogar eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen und eine Unterschriftenaktion gestartet - ein Novum, das es bis dato in Eschenbach noch nicht gegeben hat.Warum ein Fraktionsvorsitzender, der bezüglich eines Dienstgebäudes durchaus zukunftsweisend orientiert ist, hinsichtlich eines wesentlich wichtigeren Straßenbauprojekts eine Rolle rückwärts zu vollziehen versucht, muss wohl niemand verstehen. Außerdem frage ich mich, welcher im 21. Jahrhundert lebende, realistisch denkende Mensch, ernsthaft am ständig zunehmenden Verkehrsaufkommen zweifeln beziehungsweise diese Tatsache sogar in Abrede stellen kann.Wer in Eschenbach Wert auf eine gesteigerte Lebensqualität mit deutlich weniger Lärm und Schadstoffen legt, kann unmöglich gegen die längst überfällige Ortsumgehung Ost stimmen.Roswitha Theobald Eschenbach___Leserbriefe müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe sinnwahrend zu kürzen.