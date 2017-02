Am Ende stand ein nüchternes 6:10 des Stadtrats gegen den Antrag der CSU/ÜCW-Fraktion zur Aufgabe des Projekts "Ortsumgehung Ost". Eine besondere Diskussion dazu gab es nicht - und gerade deshalb verlief diese Sitzung hitzig und teils emotional.

Wir stehen weiter hinter dem vom ehemaligen Bürgermeister Robert Dotzauer weitblickend angeschobenen Projekt. Fritz Betzl (SPD)

Der Sitzungsverlauf war für die Demokratie ein Schlag ins Gesicht. Marcus Gradl (CSU/ÜCW)

Viele Zuhörer im Rathaussaal belegten, dass die Umgehung die Eschenbacher bewegt. Bürgermeister Peter Lehr ging zunächst auf den Sachstand ein: Den Antrag habe die CSU/ÜCW am 2. Dezember eingereicht, inzwischen hat sie auch Unterschriften für eine Bürgerbefragung gesammelt. Sollte der Stadtrat dem Antrag nun zustimmen, wäre der Bürgerentscheid hinfällig. Lehr erklärte weiter, die Stadt habe bislang 29 000 Euro für die Umgehung ausgegeben, die bisherigen Planungskosten trägt das Staatliche Bauamt.SPD-Fraktionssprecher Fritz Betzl eröffnete die Diskussion mit dem Hinweis, dass sich der Stadtrat schon dreimal mit "100 beziehungsweise 90 Prozent" für den Bau ausgesprochen habe. "Wir stehen weiter hinter dem vom ehemaligen Bürgermeister Robert Dotzauer weitblickend angeschobenen Projekt." Das Vorhaben sei wichtig, "wenn sich die Gemeinde entwickeln will". Betzl hielt der CSU vor, den Bürgermeister bedroht und beschimpft zu haben.Für richtig Ärger sorgte dann eine 34-seitige Powerpoint-Präsentation, die CSU-Sprecher Marcus Gradl vorbereitet hatte. Betzl stellte den Antrag, diese nicht zuzulassen. Auch diese Abstimmung endete mit 10:6 gegen Gradl. Dafür stimmten fünf CSU-Räte und Willi Trummer von den Freien Wählern. Dagegen stellte sich CSU-Rat und dritter Bürgermeister Klaus Lehl auf die Seite der Umgehungsbefürworter. Die Umgehung sei zukunftsweisend.Einstimmig entsprach der Stadtrat zwei weiteren CSU/ÜCW-Anträgen. Damit werden Unterlagen zur Verkehrszählung 2013 und der internen Zählungen von Herbst 2016 und Januar 2017 auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. Bürgermeister Lehr erklärte, dass dort bald alle Unterlagen zum Projekt einsehbar sein sollen.Hitzig wurde es nochmals, als Gradl ein Interview von Hans Bscherer im Onetz ansprach. Der Freie-Wähler-Rat hatte von bis zu 1000 Schwerlastfahrzeugen pro Tag in der Grafenwöhrer Straße gesprochen. Gradl wollte wissen, woher diese Zahlen stammen. Er fragte zudem, wieso nach Lehrs Amtsantritt 2008 mehrere Jahre verstrichen, in denen die Planung stillstand. Außerdem wollte er wissen, wieso die Kostenschätzung von 3,6 Millionen im Jahr 2006 auf nun 7,8 Millionen Euro anstieg. Vor allem beklagte sich Gradl bitter darüber, dass ihm mehrfach das Rederecht genommen worden sei. "Der Sitzungsverlauf war für die Demokratie ein Schlag ins Gesicht". "Heute hätten wir die Möglichkeit gehabt, das Vorhaben von allen Seiten zu beleuchten."Bürgermeister Lehr erklärte Gradl energisch, er solle die Zahlen direkt mit Bscherer abklären. Fritz Betzl verwies auf die Stellungnahme des Bürgermeisters im "Neuen Tag". Darin sei die Spange-Ost ausreichend begründet. Betzl erinnerte weiter an "Jahrzehnte der CSU-Mehrheit im Stadtrat, wo gute Vorschläge der SPD abgelehnt wurden". (Hintergrund)