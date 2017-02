Das Bürgerbegehren gegen die Ortsumgehung Ost muss einen neuen Anlauf nehmen. Bürgermeister Peter Lehr gab in der Sitzung des Stadtrats am Donnerstagabend die formgerechte Rücknahme des Antrags durch die Initiatoren bekannt. Außerdem trug er das Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde dazu vor.

Die Kommunalaufsicht des Landratsamts hatte in dem Antrag auf ein Bürgerbegehren zur Spange-Ost Formfehler erkannt und die Stadt mit Schreiben vom 10. Februar darauf hingewiesen: "Der Stadtrat müsste das Bürgerbegehren somit als unzulässig zurückweisen. Alternativ kann das Bürgerbegehren von den Vertretern zurückgenommen werden."Schnell abgehandelt war auch der Antrag der CSU/ÜCW-Fraktion "auf Anschaffung eines kleinen Bolzplatzes und eines Beachvolleyballfeldes im hinteren Bereich des Klarner-Gartens im Zuge der offenen Ganztagsschule Eschenbach". Begründet wurde dies mit den Baumaßnahmen der vergangenen Jahre im Bereich der Markus-Gottwalt-Schule (MGS), durch die der Freiraum erheblich eingeschränkt worden sei. Der angrenzende Klarner-Garten würde sich "perfekt eignen, um kostengünstig eine Bewegungsfläche für die Kinder der MGS zu schaffen, die sowohl in der Pause als auch im Rahmen der Ganztagsbetreuung genutzt werden könnte".Bürgermeister Peter Lehr erinnerte daran, dass Anlagen wie Bolzplatz und Volleyballfeld dem Baurecht unterliegen und daher ein Bauantrag einzureichen ist. Da für das Gelände der ehemaligen Klarner-Villa auch eine kurz- bis mittelfristige Folgenutzung nicht auszuschließen sei, sollten die Ausgaben bei einer Zustimmung des Stadtrats in Grenzen gehalten werden. Lehr informierte, dass im Zuge der Beantragung von Fördermitteln für die Offene Ganztagsschule rund 7000 Euro für ein Spielgerät eingeplant und als förderfähig anerkannt worden seien.Der Bürgermeister verwies dann auf das Ergebnis der Fraktionsführer-Gespräche zum Antrag, die vorerst weder eine Beratung noch eine Beschlussfassung erforderlich machten. Marcus Gradl (CSU) ließ wissen, dass Einigkeit darüber bestehe, sich beim nächsten Jour fixe des Stadtrats die etwas versteckt liegende Fläche anzusehen und erst dann eine Entscheidung zu fällen.Diese Vorgehensweise hielt auch Fritz Betzl (SPD) für "vernünftig". Er verwies zudem auf die finanziellen Aspekte und die anstehenden Haushaltsberatungen. Hans Bscherer (FW) sprach sich ebenfalls für einen Bolzplatz aus und schloss sich den Argumenten Betzls an.