(rn) Nachdem das Bauamt des Landratsamts die Bauvoranfrage "positiv beurteilt" hat, gab nun auch der Stadtrat grünes Licht: Tobias Drechsler und Judith Brüderer dürfen in Witzlhof ein Einfamilienhaus mit Garage bauen. Voraussetzungen dafür sind jedoch die Kostenübernahme für die Verlängerung der Wasserleitung, die positive Beurteilung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung in Form einer Kleinkläranlage durch eine Fachbehörde sowie ein Geh- und Fahrtrecht zugunsten der Bauherren durch die Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Thomasreuth.

Eine Halle für Lagerzwecke mit einem offenen und einem geschlossenen Teil darf die Firma Auto-Richter auf dem rückwärtigen Teil ihres Betriebsgeländes errichten. Die mit einem Pultdach versehene Halle aus Stahl wird ein Ausmaß von 40 mal 8,40 Meter haben.Von Anita und Johann Groher, Speinsharter Straße 20, lag ein Tekturplan zur Erweiterung des Milchviehstalles vor, den das Gremium ebenfalls bewilligte. Wie Bürgermeister Peter Lehr informierte, sei das Vorhaben bereits im Oktober 2010 und im April 2013 vom Stadtrat behandelt und "jeweils das Einvernehmen erteilt" worden. Als Änderungen zum letzten Tekturplan nannte er eine "Gebäudelänge von 29,19 statt bisher 29,07 Meter", eine kleine überdachte Ecke sowie Anbauten für Melkroboter und Büro/Strom/Druckluft.Lehr wies darauf hin, dass das Bauamt des Landratsamts "in Bezug auf eine ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung nachbarschaftliche Belange" zu prüfen habe. Aufgrund der Größe der gesamten Anlage nach der Erweiterung müssten zudem Oberflächen- und Dachflächenentwässerung mit Einleitung in das angrenzende Grabensystem überprüft und sichergestellt werden. "Die Kosten einer eventuellen Vergrößerung des Grabensystems sind vom Bauherrn selbst zu tragen", heißt es in der Vorgabe der Stadt.Fritz Betzl bemängelte zwei Zufahrten, die von der Staatsstraße zum Anwesen Groher führen: eine "offizielle Bitumenzufahrt und eine nachträglich nur geschotterte Zufahrt". Laut Johann Groher handelt es sich bei der zweiten Zufahrt um eine "vorgeschriebene Feuerwehrzufahrt", für die vor vier Jahren das Landratsamt eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz erteilt habe. Mit ihr seien auch gewisse Auflagen verbunden.