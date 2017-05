(bta) In der Saison 2016/17 erlebte die Tischtennis-Abteilung des Sportclubs Eschenbach viele Höhen, aber auch ein paar Tiefen. Vier zuverlässige Damen traten in der zweiten Bezirksliga Nord an. Eine bemerkenswerte Leistung zeigten die SCE'lerinnen, die sich selbst mit dem dritten Tabellenplatz belohnten. Jeweils 11 Spiele bestritten Andrea Sigmund (10:14), Jana Gottsche (18:9) und Anja Bößl mit einer Bilanz von 20:5. Lisa Springer bestritt 10 Spiele (12:11), ihr zu Hilfe kam Monika Kaufmann (0:2).

Jungenmannschaft Eine neu formierte Jungenmannschaft präsentierte sich in der Saison 2016/17 in der ersten Kreisliga. Neun Jugendliche, teils erst in dieser Saison mit dem Tischtennissport beim Sportclub Eschenbach angefangen, gingen an den Start.



Dass die Tischtennisabteilung trotz eines siebten Tabellenplatzes auf die jungen Spieler bauen kann, zeigen die Motivation und die Zuverlässigkeit. Aber auch die Bilanzen Einzelner können sich sehen lassen. So zeigte Rafael Bernhardt eine Siegesserie von 15:0 Spielen. Sascha Hausner (5:2), Tim Fraunholz (5:3), Lukas Körber (11:11), Nico Schmidt (8:19), Nico Legath (3:9), Felix Fraunhofer (7:7), Alessandro Hey (0:2) und Dominic Wartha (1:7) waren genauso mit Begeisterung dabei.



In den Doppeln präsentierten sich Rafael Bernhardt/Sascha Hausner mit 3:0 und Rafael Bernhardt mit Tim Fraunholz ebenfalls mit 3:0 Spielen. (bta)

Erwähnenswert ist die Doppelbilanz von Anja Bößl mit Jana Gottsche. Alle 11 Begegnungen gewannen sie souverän, sie führen somit die Bestenliste in der 2. Bezirksliga Nord mit namhaften Spielerinnen der Mannschaften FC Chamerau, TV Glück-Auf Wackersdorf, SF Bruck, TSV Klardorf, SVSW Kemnath und SSV Brand an.Die erste Herrenmannschaft der Tischtennisabteilung startete wie immer motiviert im Januar in die Rückrunde der Saison 2016/17. Sie konnten durch Siege vor den Weihnachtsferien (wir berichteten) einen sehr guten Ausgangspunkt für die Rückrunde in der 2. Bezirksliga Nord festigen. Zum Ende der Rückrunde ist nun ein hervorragender dritter Tabellenplatz der dankbare Lohn für eine immer wieder geschlossene Mannschaftsleistung, kämpferischen Willen und Durchsetzungskraft.Thomas Klösel weist von 18 bestrittenen Spielen eine Bilanz von 25:8 auf, und er findet sich auf der Einzelbestenliste auf einem vorderen Tabellenplatz. Jonas Gottsche (18:11), Markus Thurn (17:12), Nicolas Burger (9:20), Harald Balscher (17:9), Hans-Robert Gottsche (8 : 13) sowie die Ersatzmänner, die zum Einsatz kamen, Christian Schley (2:4), Philipp Bayer (0:1) und Rafael Bernhardt (1:2) gaben noch ihr Bestes im Kampf um die Meisterschaft. Das eingespielte Doppel von Jonas Gottsche und Thomas Klösel darf sich mit 17:2 Punkten in der Bestenliste des Bayerischen Tischtennisverbandes auf Rang zwei nach Allert und Gebert vom ASV Fronberg eintragen.Die Herren II stiegen in der letzten Saison als Meister der 1. Kreisliga in die stark besetzte 3. Bezirksliga Nord auf. Doch in dieser Saison hatten sie mit Verletzungspech zu kämpfen. So musste es kommen, dass nie komplett mit einem eingespielten Team bei sehr starken Gegnern angetreten werden konnte. Der Spuk um den sofortigen Abstieg aus der dritten Bezirksliga Nord war schon fast zu Beginn der Saison aus den Köpfen der SCE'ler nicht mehr herauszubekommen. Die Mannen um Mannschaftsführer Christian Schley (18 Spiele; 7:26) kämpften dennoch bis zum Schluss um die begehrten Punkte auf der Q-TTR-Liste des BTTV (Bayerischen Tischtennisverbandes).Jürgen Frischholz (11; 3:18), Wolfgang Traßl (20; 4:30), Erwin Traßl (7; 5:7), Dominik Schreml (19; 12:17), Erhard Neumüller (18; 17:10), Michael Niemeyer (4; 2:4), Philipp Bayer (8; 1:10), Jörg Sossalla (3; 2:2), Richard Schäffler (3; 1:2), Albert Ehler (2; 1:2) und Rafael Bernhardt (7; 2:6) sorgten für Punkte.Die Herren III belegen nach einer anstrengenden Rückrunde in der Saison 2016/17 einen zufriedenstellenden sechsten Tabellenplatz in der 1. Kreisliga mit einem Punktestand von 14:22. Bei vielen Begegnungen ging es immer wieder äußerst knapp einher und oft mussten die Herren einem Rückstand hinterher laufen. Doch sie ließen sich nie unterkriegen und bekämpften immer wieder die Angst um den Abstieg, am Ende stand eine Belohung.Harry Wolfram bestritt 15 Spiele (Bilanz 11:16), Günther Wagner 11 Spiele (7:12), Michael Brüchner 15 Spiele (16:10), Philipp Bayer 18 Spiele (14:14) Jörg Sossalla 17 Spiele (15:9) Richard Schäffler 2 Spiele (1:2), Albert Ehler 1 Spiel (1:1), Wolfgang Pospiech 11 Spiele (2:13) und Jugendersatzspieler Rafael Bernhardt 4 Spiele (2:3).