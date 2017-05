Die Löwen-Fans aus der Region sind optimistisch für die Relegation gegen Jahn Regensburg am Freitag. Sie glauben an den Klassenerhalt, auch wenn es spannend wird.

Eschenbach/Kemnath. "Es ist schon ein besonderes Spiel, weil es auch noch ein bayerisches Derby ist", meint Armin Winkler, stellvertretender Vorsitzender der Waldnaablöwen, über das Hinspiel in der Relegation seines TSV 1860 München bei Jahn Regensburg. Die Fans haben eine schwierige Saison hinter sich, das können die Fanclubs in der Region bestätigen. "Ich bin seit 40 Jahren Fan der Löwen, aber zuletzt ist der Club zum Chaos-Verein geworden", erklärt Berthold Ascherl vom 1860-Fanclub Windischeschenbach. "Die Chancen stehen 50:50 am Freitag. Die Relegation hat ihre eigenen Gesetze, aber bisher hat sich meistens der höherklassige Verein durchgesetzt", analysiert Helmut Pöllath vom Fanclub Parkstein.Bereits 2014 mussten die Münchener durch die Knochenmühle Relegation. Mit viel Mühe und etwas Glück setzten sie sich gegen Drittligist Holstein Kiel durch. "So kann es nicht weitergehen. Die Perspektive für einen Traditionsverein wie 1860 muss eigentlich die Bundesliga sein", meint Georg Stahl, ehemaliger Landtagsabgeordneter und bekennender Löwen-Fan. Das ist eigentlich auch der Plan von Investor Hasan Ismaik, dessen Engagement von vielen Fans kritisch gesehen wird. "Ich sehe das schon auch kritisch, allerdings wäre Sechzig ohne ihn in der Bayernliga verschwunden. Es ist nicht gut, wenn ein Verein von einer Person abhängig ist. Aber es gab keine Alternative", schätzt Stahl die Situation um den jordanischen Investor ein.Mancher Fan sieht in einem Abstieg die Chance auf einen Neuanfang. Aber davon sind die Löwen-Anhänger, wie Thomas Schmidt vom Fanclub Ebnath, nicht überzeugt: "Da bin ich skeptisch. Ein Neustart ist schwierig, weil auch die Jugend im Moment etwas schwächelt. Zudem wäre die Allianz-Arena zu groß für die dritte Liga." Die Stadionfrage ist ein Politikum. Der Verein schafft es kaum die Arena zu füllen, aber eine Rückkehr ins Grünwalder ist aus infrastrukturellen Gründen keine Alternative. Die befragten Fans sind sich einig, dass ein neues Stadion die bessere Lösung wäre. "Aber da ist die Stadt München gefragt", spielt Michael Thumfart von den Löwenfreunden Schwarzenbach auf die schwierige Suche nach einem Bauplatz an.Die Fans beschreiben die abgelaufene Saison als "durchwachsen" oder "unglücklich". "Die Vereinsführung hat Fehler gemacht und die Mannschaft muss das ausbaden", macht Winkler klar. Dennoch sind sie sich einig, dass ihr Verein den Klassenerhalt schafft. "Die Löwen bleiben drin. Da gehe ich auch gerne nach Altötting und bete für 1860", verspricht Thumfart. In der Continental-Arena werden die Fanclubs aus der Region nicht vertreten sein. "Die Partie war zu schnell ausverkauft", erklärt Schmidt und fügt an: "Ich werde aber am Dienstag zum Rückspiel nach München fahren." Einziger Befragter, der nicht auf einen Sieg des TSV tippt, ist Ascherl. Er glaubt an ein Unentschieden im Hinspiel, aber einen souveränen Sieg im Rückspiel.Am Abend werden viele Sechzger zu Hause im Wohnzimmer oder in der Kneipe die Daumen drücken, selbst wenn "man dem Jahn den Aufstieg gönnen würde, aber eben nicht gegen uns", wie Winkler zugibt. "Am Ende heißt es eben ,Einmal Löwe, immer Löwe'", fasst der ehemalige Pirker Bürgermeister Stahl zusammen.