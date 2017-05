Die Konkurrenz war stark. Und doch schafften die Leichtathleten des SCE bei der "Landesoffenen Bahneröffnung" wiederholt den Sprung aufs Treppchen. Die Gastgeber - soweit sie nicht als Kampfrichter und Helfer im Einsatz waren - holten sechs erste, zwei zweite und einen dritten Platz.

(rn) Mit einem Vorsprung von mehr als 13 Meter sicherte sich in der Altersklasse U 18 Paul Pöllmann mit 50,11 Meter den Sieg im Speerwurf. Die beim Kadertraining zugezogene Verletzung war gerade abgeklungen. In der gleichen Disziplin musste sich Tim Reindl (U 16) mit dem neuen, schwereren Speer mit 38,29 Meter nur dem Thüringer Noah Jahn vom TSV Zeulenroda (48,30 Meter) geschlagen geben.Bei den Mädchen kam Anne Wolf (U 20) zwei Mal aufs Treppchen. Sie siegte mit 4,96 Meter im Weitsprung und wurde mit 13,59 Sekunden Zweite über 100 Meter. Einen weiteren ersten Platz belegte die gleichaltrige Julia Spillner mit 27,65 Meter im Diskuswurf. Rang eins holten sich in der Altersklasse U 18 auch Veronika Wolf mit 10,68 Meter im Dreisprung und Hanna Meiler mit 23,76 Meter im Diskuswurf.Pech hatte Marieka Meier (U 14), die Oberpfalzmeisterin über 800 Meter. Nach längerer Führung fiel sie wegen einer Krampfattacke zurück und musste sich in 2:54,95 Minuten mit dem vierten Platz begnügen. Mit Ronja Melzner (U 12) wächst ein Mehrkampftalent heran. Sie siegte im Hochsprung souverän mit 1,30 Meter und wurde mit 3,95 Meter Dritte im Weitsprung. Dazu kamen zwei vierte Plätze über 50 Meter (8,06 Sekunden) und 800 Meter (3:06,40 Minuten). Spartenleiterin Hannelore Ott freute sich zudem über weitere Talente bei der U 12.Am Ende der Veranstaltung wurden die tagesbesten Weitspringer Annika Mader (Regensburg, 5,26 Meter) und Nicolai Scheerer (Erlangen, 6,21 Meter) mit Sachpreisen geehrt. Mit den Oberpfalzmeisterschaften steht Eschenbach am 2. und 3. Juli ein weiteres großes Sportereignis bevor.