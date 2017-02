Kälte, das Sportgelände "nahezu nicht geräumt" und auch keine Möglichkeit, Trainingsanzüge und Kleidung abzulegen: Die Bedingungen waren schwierig bei den Bayerischen Winterwurfmeisterschaften auf dem Münchener Olympiagelände. Paul Pöllmann schaffte es trotzdem auf das Siegertreppchen.

Der Speerwerfer des Sportclubs tritt in diesem Jahr erstmals in der Altersklasse U 18 an und maß sich deshalb mit durchwegs älteren Konkurrenten. Mit 48,88 Meter belegte er den dritten Platz. Vor ihm lagen lediglich der Aschaffenburger Felix Fey mit 54,88 Meter und der Vilsbiburger Laurenz Waldbauer mit 52,45 Meter.Ungewohnt war für den Leichtathleten des SCE der neue, 700 Gramm schwere Speer. In seiner bisherigen Altersklasse U 16 hatte Pöllmann nur mit einem 600-Gramm-Speer zu werfen. Mit ihm trat in München Diskuswerferin Julia Spillner an. In der Altersklasse U 20 kam sie mit 25,55 Meter auf Rang fünf. Bei den bayerischen Hallenmeisterschaften in Fürth war der SCE durch Veronika Wolf (U 18) vertreten. Auch sie wurde Fünfte: Ihr Dreisprung wurde mit 10,34 Meter gemessen.Die Bayerischen Winterwurfmeisterschaften gehen zurück auf eine Initiative von SCE-Spartenleiterin Hannelore Ott. Sie wollte neue Wege gehen und die lange Winterpause überbrücken und hatte deshalb im Februar 1992 bayernweit erstmals zu einem "landesoffenen Winter-Werfer-Meeting" nach Eschenbach eingeladen. Vorbild dabei war Thüringen mit seinem Renommierclubs TuS Jena, wo derartige Veranstaltungen seit langem üblich waren. An den Start gingen damals vier deutsche Meister, eine Vizemeisterin und ein Angehöriger des Olympiakaders.1994, beim dritten Werfermeeting, erzielte der für den TV Wattenscheid startende Magdeburger Raymund Hecht mit 90,06 Meter einen neuen deutschen Rekord im Speerwurf. Jahre später übernahm der BLSV den Winterwettbewerb.