Saisonbeginn Leichtthletik

(rn) 45 Jahre jung präsentierte sich am 1. Mai die Leichtathletikabteilung des SC Eschenbach. Seit der Übergabe der Freisportanlage beim Gymnasium am 1. Mai 1990 lädt sie alljährlich zur "Landesoffenen Bahneröffnung". Von 301 gemeldeten Teilnehmern gingen am Montag 276 aus 40 Vereinen an den Start. Am stärksten vertreten waren die Altersklassen U16 und darunter mit 199 Nachwuchsathleten.

Eine herausragende Zeit lief Quentin Uzman (U16) von der DJK Weiden über 300 Meter. 36,95 Sekunden bedeuteten die Norm für die deutsche Meisterschaft.Die SiegerU16m: 100m: Jonas Saffer (LG Forchheim) 12,17 Sekunden; 300 m: Quentin Uzmann (DJK Weiden) 36,95; 800m: Sebastian Beierl (DJK Weiden) 2:27,56 Minuten; 80m Hürden: Elias Keck (DJK Neustadt/WN) 11,76; Hoch: Noah Jahn (TSV Zeulenroda/Thüringen) 1,61 m; Weit: Luca Pintner (SWC Regensburg) 5,68 m; Kugel: Christian Bretz (TV Burglengenfeld) 10,19 m; Diskus: Noah Jahn (TSV Zeulenroda) 32,44 m; Speer: Noah Jahn 48,30 m. U14: 75m: Philipp Hauffe (DJK Weiden) 10,48 m; 800m: Milan Uzman (DJK Weiden) 2:34,25; 60m Hürden: Jonas Perner (LG Fichtelgebirge) 10,59; Hoch: Jonas Perner 1,51 m; Weit: Jonas Perner 4,87; Kugel: Jonas Perner 10; Diskus: Jannis Mäusebach (TSV Zeulenroda) 31,20; Speer: Jonas Perner 33,90; U12: 50m: Henrik Hoffmann (SpVgg Jahn Forchheim) 7,94; 800m: Mark Franz (LSC Höchstadt/Aisch) 2:47,49; Hoch: Tobias Wörlein (TSV Ochenbruck) 1,30; Weit: Jan-Luis Knisch (LG Hersbrucker Alb) 4,30; Kugel: Jan Luis Kniesche 6,83; U16w: 100 m: Hannah Nußbaumer (SWC Regensburg) 13,00; 300m: Sonja Thalhofer (SWC Regensburg) 43,62; 800 m: Merle Dronzella (TV 1861 Amberg) 2:36,25; 80m Hürden: Serina Riedel (TSV Zeulenroda) 12,31; Hoch: Antonia Sörgel (LAV Herzurückt) 1,60; Weit: Selina Riedel 5,39; Kugel: Magdalena Müller (TV 1861 Amberg) 10,33; Diskus: Lea Hiltner (LG Fichtelgebirge) 27,83; Speer: Amelie Herrmann (TSV Katzwang) 35,47.U14: 75m: Madeleine Wirsching (TSV Lebensfremd) 10,48; 800 m: Anne-Maria Beiern (DJK Weiden) 2:43,14; 60m Hürden: Jana Löhner (LAV Hersbruck) 10,83, Hoch: Josephine Kunz (LSC Höchstadt/Aisch) 1,30, Weit: Lilly Brück (TSV Ebermannstadt) 4,58; Kugel: Julia Weber (LG Bamberg) 9,23; Diskus: Julia Weber 32,07; Speer: Julia Weber 37,90U12: 50m: Lucie Geier (TSV Ebensfeld) 7,91; 800m: Helene Schäfer (LLC Marathon Regensburg) 2:46,76; Hoch: Ronja Melzner (SC Eschenbach) 1,30; Weit: Lena Schroll (TV 1923 Eckersmühlen) 4,48; Kugel: Leonie Münch (TS Lichtenfels) 5,39.Erwähnenswert sind noch die Leistungen von Tim Krönert (U20, Lichtenfels, Speer 56,03 m) und von Benedikt von Hardenberg (U18, LG Landkreis Roth, Dreisprung 13,37 m).Ebenso wie sich 1990 Landrat Anton Binner und der Präsident das Bayerischen Leichtathletikverbandes Hartmut Schweizer begeistert von der Sportanlage zeigten, waren es diesmal die Landtagsabgeordnete Annette Karl und stellvertretender Landrat Albert Nickl. Ihr Kommen galt drei Sportlern des Jahrgangs 2003, die im vergangenen Jahr mit Kreisbestleistungen überzeugten.Geldpreise von jeweils 100 Euro erhielten Franca Schaller von der SGS Amberg (617 Punkte für Oberpfalzrekord im Hochsprung mit 1,69 m), Tim Reindl vom SC Eschenbach (567 Punkte für 39,89 m im Speerwurf) und Jannik Burger vom TB Jahn Wiesau (567 Punkte und dünd mal erster. Platz in der Oberpfalz-Bestenliste).Zu den besten Funktionären 2016 des Bezirks zählt der Abteilungsleichter Josef Spachtholz aus Gleiritsch. Ihn ehrte BLSV-Bezirksvorsitzender Josef Zwickenpflug. Weitere Ergebnisse im Internet: www.blvmuenchen.de