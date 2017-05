Die SC-Breitensportabteilung lädt zum Klassiker an den Rußweiher. Um 14 Uhr fällt am Samstag, 1. Juli, der Startschuss für die 26. Ausgabe des Triathlons im und am Rußweiher.

Nach 500 Metern auf dem Dreieckskurs im Weiher geht es auf die 25 Kilometer Radstrecke über die Holzmühlekreuzung nach Tremmersdorf und zurück. Die Pendelstrecke ist zweimal zu absolvieren. Den Wettkampf beschließt der 5-Kilometer-Lauf um den Kleinen Rußweiher.Das Startgeld beträgt 25 Euro, 12 Euro für Jugendliche. Staffeln bestehen aus mindestens zwei Sportlern und kosten 42 Euro, Jugendstaffeln 17 Euro. Teilnahme ab 16 Jahren, in der Staffel ab 14 Jahren. Bei vier Einzelstarter aus einem Verein/Team, ist ein Einzelstarter frei. Auch heuer gibt es eine separate Stadtmeisterschaftswertung. Maximal können 120 Teilnehmer starten.Anmeldeschluss ist der 28. Juni. Die Startunterlagen werden am Samstag, 1. Juli, von 11.30 bis 13 Uhr im Freibad ausgegeben. Nachmeldung bis 13:15 Uhr nur bei freien Startplätzen. Der Rad-Check-In ist bis 13.15 Uhr möglich. Wasserwacht, Rotes Kreuz, Polizei und Feuerwehr sichern die Strecken ab. Im Ziel wartet ein Kuchen- und Obstbüfett. Siegerehrung beginnt gegen 16.30 UhrInfos bei Reinhold Danzer, tria.sceschenbach@t-online.de Verrechnungsscheck oder Überweisung an SC Eschenbach, Breitensportabteilung, Sparkasse Eschenbach, IBAN: DE39 75351960 0302132717 BIC:BYLADEM1ESB - als Meldebestätigung gilt die Abbuchung. Info: www.sc-eschenbach-breitensport-triathlon.de www.sc-eschenbach.com Online-Anmeldung ist zudem über Sportprogramme.de möglich.