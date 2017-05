Die Stadt Eschenbach war am Sonntag in Bauernland. 5. Bauernmarkt in der Altstadt unter dem Motto "Lebensmittel & Energie = Landwirtschaft" flanierten bei wonnemäßigen Temperaturen die Besuchermassen über den Marien- und Karlsplatz, um zwischen den mehr als 70 Ausstellern und Ständen zu sehen, zu probieren und einzukaufen. Während auf dem Marienplatz landwirtschaftliche Technik das Publikum zum Staunen brachte, war der Karlsplatz überwiegend eine Schlemmer- und Kunsthandwerkermeile. Land erleben und genießen war deshalb oberhalb des Rathauses angesagt. Von Glückstreffern sprachen bei der Eröffnung des Marktes die Organisatoren. Bauernverband, Stadt, Stadtverband und der Landkreischef schwärmten schon am Vormittag von der einzigartigen Kulisse und dem bunten Bild der Buden, Aussteller und Besucher. Bereits beim Festgottesdienst, musikalisch begleitet von der Stadtkapelle Eschenbach, hatte Stadtpfarrer Thomas Jeschner an die Bewahrung der Schöpfung appelliert und mit dem Leitgedanken "Mit Gott geht alles besser" Veranstaltern, Ausstellern und Besuchern je nach Interessenlage gutes Gelingen übermittelt.