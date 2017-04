(rn) Der Deutsche Schäferhund und der Schäferhundeverein (SV) Eschenbach genießen internationales Ansehen. Den örtlichen SV hatte der SV-Bundesverband bereits zweimal mit Veranstaltungen betraut, bei denen Hundeführer aus Süd- und Norddeutschland und dem angrenzenden Ausland Gastfreundschaft in der Rußweiherstadt genossen. Für dieses Wochenende steht erneut eine Großveranstaltung im Stadion am Rußweiher bevor.

Die Hundefreunde um Manfred Kausler richten die Traditionsveranstaltung "Sieben-Länder-Wettkampf" aus, deren Ursprünge vier Jahrzehnte zurückliegen. Bereits im Mai 2009 hatte nach drei Tagen hervorragenden Hundesports Präsident Wolfgang Henke bilanziert: "Dieser Ort war eine Reise wert. Stadt und Region haben das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt." Die Eschenbacher Hundefreunde dürfen den Wettkampf durchaus als Anerkennung ihrer bisherigen Aktivitäten und Leistungen betrachten.50 Vorzeigehunde aus den Landesverbänden Bayern-Nord, Bayern-Süd, Hessen-Süd, Württemberg und Baden und aus den Nachbarländern Österreich und Schweiz finden sich am Wochenende auf dem SCE-Gelände ein. Der "Sieben-Länder-Wettkampf" genießt europaweit hohes Ansehen und gilt unter Schäferhundevereinen neben den Weltmeisterschaften als die am höchsten eingestufte Veranstaltung. Ziel ist es, das Team aus Hund und Hundeführer zu ermitteln, das die größte Harmonie in den drei Bewertungsbereichen Fährtenarbeit, Unterordnung und Überprüfung des Triebverhaltens mit der gewünschten Führigkeit nachweist.Samstag und Sonntag ab 8 Uhr stellen sich Hund und Hundeführer den Wertungsrichtern vor. Siegerehrung ist am Sonntag ab circa 16 Uhr.