Eschenbach/Grafenwöhr. (msh) Wie steht es um die Einsatzkräfte der Polizei in der Region? Die offiziellen Zahlen von Polizei und BRK sind nicht besorgniserregend, dennoch ist Grafenwöhr ein Schwerpunkt.

Angriffe ein Berufsrisiko

Hohe Dunkelziffer beim BRK

"In unserer Region sind körperliche Übergriffe auf Polizeikräfte nicht die Regel, kommen aber vor", erklärt Werner Stopfer von der Polizei Eschenbach. Es müsse auch unterschieden werden zwischen verbalen und körperlichen Übergriffen auf Polizeibeamte. Dass der Angriff auf den BRK-Helfer in Grafenwöhr feige war, stehe außer Frage. Stopfer bestätigt aber: "Auch für die Polizei ist Grafenwöhr ein Schwerpunkt, vor allem am Wochenende."Durch den US-Stützpunkt sei die Stadt ein Ballungsgebiet. Wegen ansässiger Bars sei meistens Alkohol im Spiel. "Wir stehen in engem Kontakt mit der US-Army und melden die Vorfälle. Da wird oft hart durchgegriffen, was beispielsweise eine Versetzung des Soldaten zur Folge haben kann", klärt Stopfer auf. Er betont aber: "Es sind nicht nur Amerikaner, sondern auch viele Deutsche." In den Bars treffen alle aufeinander. Der Alkoholpegel steigt, die Hemmschwelle sinkt. Es sei daher nicht überraschend, dass die Statistik für Eschenbach höhere Zahlen aufweise als für Kemnath.Das untermauern auch die offiziellen Zahlen vom Präsidium Regensburg für die Polizeiinspektion Eschenbach. In den letzten fünf Jahren wurden dem Präsidium 65 Übergriffe auf Polizisten gemeldet. Zum Vergleich: Die Dienststelle Kemnath meldete im gleichen Zeitraum nur 22 Fälle. In Eschenbach wurden dabei 17 Beamte leicht verletzt. In Kemnath waren es sechs leicht Verletzte. Die Statistik ist unterteilt in leichte, also ambulant behandelte, und schwere, stationär behandelte, Verletzungen.2013 gab es 18 Übergriffe in Eschenbach, überdurchschnittlich viele für die Größe der Stadt. Laut Stopfer lag das an einer aggressiven US-Truppe, die aber zeitnah, wohl auch wegen der Vorfälle, wieder versetzt wurde. Natürlich gehöre das bei der Polizei ein Stück weit zum Berufsrisiko, so Stopfer. Es handelte sich in Eschenbach meistens um Gegenwehr bei Festnahmen. "Wir sprechen hier von Prellungen, Abschürfungen und Hämatomen, weil Widerstand geleistet wird", erklärt Stopfer. Die Beamten wurden gekratzt oder geschlagen. Schwere Verletzungen, die eine stationäre Behandlung erfordert hätten, traten dabei nicht auf. "Wir hatten solche Übergriffe aber auch schon bei Verkehrskontrollen und im häuslichen Bereich. Die Kollegen müssen bei Einsätzen mit allem rechnen." Um mit diesen unberechenbaren Situationen umzugehen, absolvieren die Polizeibeamten viermal jährlich ein spezielles Einsatztraining. "Die Beamten sind sensibilisiert", bestätigt Stopfer, der solche Vorfälle nicht verharmlosen, aber auch nicht überbewerten will. Das ist auch die Haltung der BRK-Kreisleitung in Weiden. Denn sollte Gefahr schon beim Notruf offensichtlich sein, fahre eine Polizeistreife mit, erklärt Kreisgeschäftsführer Franz Rath. "Die Polizei unterstützt Hilfs- und Rettungskräfte bei solchen Einsätzen", erklärt Stopfer.Die offiziellen Zahlen des BRK weisen lediglich fünf Vorfälle in den letzten fünf Jahren auf. "Dabei spielt meist Alkohol oder eine Demenzerkrankung eine Rolle", klärt Peter Lischker von der BRK-Kreisleitung auf. Der Vorfall in Grafenwöhr war eine neue Eskalationsstufe.Beim BRK gibt es aber eine hohe Dunkelziffer, bestätigt der betroffene BRK-Ersthelfer aus Grafenwöhr. Bei der Polizei sind die Beamten angehalten, auch Vorfälle ohne Verletzungen zu melden. Das BRK nicht. Die Ermittlungen im Fall des BRK-Helfers in Grafenwöhr laufen weiterhin. Inzwischen bestehe Tatverdacht gegen eine Person. Um den Fall zu klären, sind Hinweise weiterhin an die Polizeidirektion Eschenbach zu richten, Telefon 09645/92040.