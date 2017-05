Auffahrunfall in Eschenbach endet glimpflich

(jma) Eine verletzte Schwangere und 7500 Euro Schaden: Aus Unachtsamkeit kam es am Dienstagmittag an der B470 in Eschenbach zu einem Unfall.

Gegen 11:45 Uhr wollte ein Mann mit seiner schwangeren Frau auf dem Beifahrersitz beim Feuerwehrhaus auf die B470 einbiegen und musste dort verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah der Fahrer eines Kleinlastwagens mit Münchner Zulassung, der Gasflaschen geladen hatte. Der Transporter prallte ungebremst auf den Ford des Paares und schob ihn auf die Bundesstraße. Dort wurde kein weiteres Auto getroffen.Der Rettungsdienst untersuchte die Schwangere, die eine Schock aber keine weiteren Verletzungen davon trug. Auch die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Auch die Gasflaschen überstanden den Unfall ohne Schäden, wie die Feuerwehr feststellte.Den Sachschaden an den Fahrzeugen gibt die Polizei Eschenbach mit 7500 Euro an, wobei der Fiat Ducato nicht mehr fahrbereit war. Die Feuerwehr aus Eschenbach sperrte die Einfahrspur und den Fahrstreifen in Richtung Weiden für etwa eine dreiviertel Stunde und leitete den Verkehr um.