Bäder und Seen in der Oberpfalz

Eschenbach/Nagel. So lässt es sich aushalten: Muscheln suchen, eine Sandburg bauen und sich zwischendurch im Wasser erfrischen. Der Sommer ist wieder da und lockt die Besucher in die Freibäder. "Pro Tag hatten wir seit Mitte der Woche rund 1000 Besucher", freut sich Alexsey Waschkewitsch, Bademeister im Waldbad Grafenwöhr. Wer sich ebenfalls abkühlen will, sollte ins Onetz schauen: Eine Karte zeigt, in welchen Bädern und Seen in der Oberpfalz Sonnenanbeter die letzten heißen Sommertage genießen können.

___Eine Übersicht über die Badeseen in der Region gibt es unter: www.onetz.de/48428