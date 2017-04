Offene Ohren für die Menschen zu haben - diesen Wunsch demonstrierte gestern Bischof Rudolf Voderholzer mit seinem Besuch im Gymnasium Eschenbach. Den Leuten nahe sein hieß gestern sein Leitgedanke.

Religionsunterricht vom Bischof Die Klasse 10 a erlebte eine besondere Religionsstunde. Moderiert von Religionslehrer Dr. Wolfgang Wilhelm und Fachschaftsleiter Martin Weinzierl diskutieren die jungen Leute mit dem Bischof über spirituelle und religiöse Fragen.



Dass Jesus Christus ganz handfest und wirklich unter uns ist, soll Voderholzer erläutern. "Viele Menschen wünschen sich etwas Handfestes, dass Bestand hat und sie trägt", lautet die Bitte verbunden mit der Fragestellung: "Was können Menschen aus Gotteserfahrungen lernen?" Als hilfreichen Wegweiser empfiehlt der Bischof seinen Primizspruch: "Christus ist unter euch. Er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit".



Das warmherzige Gespräch setzt sich mit Themen aus dem täglichen Leben der SSchüler fort. Woher kommen Glücksmomente? Woher nehmen wir die Kraft zu glauben? Warum gibt es keine Priesterinnen? Auch die Meinung des Bischofs zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen interessiert die jungen Leute. "Gleiche Würde für die Frauen heißt nicht, dass alle das Gleiche machen können", heißt die Antwort. Eine homosexuelle Partnerschaft in ehelicher Gemeinschaft ist für die Kirche nicht akzeptabel, betont er weiter. Der Bischof bricht in diesem Zusammenhang eine Lanze für die Beziehungen von Mann und Frau. "Die eheliche Liebe ist etwas Kostbares" und "Bei der Eheschließung hieß das Versprechen bis das der Tod euch scheide". Deshalb könne die Kirche diese Themen nicht einfach dem Zeitgeist opfern. Auch beim dreigestuften Weiheamt von Bischof, Priester und Diakon in der katholischen Kirche stellt der Bischof klar: "Frauen können daran nicht beteiligt werden."



Der Pausengong ertönt, und auch der Regionaldekan mahnt zum Aufbruch. Die spannende Unterrichtsstunde ist zu Ende. (do)

Es ist kurz vor 8 Uhr. In schwarzer Soutane, Zingulum und großem Bischofskreuz schüttelt der Oberhirte schon in der Aula viele Hände. "Da schlägt einem Zukunft entgegen", stellt er beim ersten Kontakt mit einigen Schülern fest, bevor Schulleiter Dr. Knut Thielsen die Gesprächsrunde vorstellt: erweiterte Schulleitung, Fachschaft Religionslehre, darunter evangelischer Pfarrer Dirk Grafe, Elternbeirat und Schülermitverwaltung. Der Bischof kommt in Begleitung von Regionaldekan Manfred Strigl und Dekan Thomas Jeschner.Der Pastoralbesuch ist eng getaktet, im Gymnasium sind zwei "Unterrichtsstunden" eingeplant. Schulleiter Thielsen erkennt persönliche Bezugspunkte. Beide verbindet mit Französisch fremdsprachliche Kompetenz. "Ins Gespräch zu kommen", wie es der Schulleiter formuliert, fällt leicht. Als Steilvorlage dient die Lehre von Petrus Canisius, Kirchenlehrer und Jesuit, Motor der Gegenreformation und Patron der katholischen Schulorganisationen.Mit Blick auf die Debatte um das 9-stufige Gymnasium urteilt der Schulleiter: "Die Schule muss die Saat sähen. Die volle Reife ist weder mit einem G 8 noch mit einem G 9 erreichbar" und der Bischof bestätigt: "Einsichten brauchen Zeit".Glaubensfragen stehen danach im Mittelpunkt des Gesprächs. Mitglieder Fachschaft Religionslehre berichten über die Gratwanderungen, mit Schülern über Religion zu diskutieren und sehen dennoch eine Plattform, Glaubensbekenntnisse zum Unterrichtsthema zu formen. Voderholzer bestätigt: "Wer glaubt, bestätigt die Hoffnung für eine gläubige Welt von morgen." Dazu gehöre, dem Christentum kulturprägende Nahrung zu geben. Das Gegenteil sei derzeit im Islam zu beobachten. Dessen unglaubliche Wandlung zu radikalen Strukturen trage gewaltigen Sprengstoff in die Welt. Zum weiteren Diskussionspaket gehört ein Appell zur Rückbesinnung auf das zweite. Vatikanische Konzil zur Frage der Laienmitarbeit. Für den Bischof ein diskriminierender Begriff, da dem Laien in der kirchlichen Arbeit Eigenverantwortung zuwachse.Thema war auch das Kommunikationsverhalten der Jugend. Thielsen ruft zu einem verantwortungsvollen Umgang bei Nutzung der sozialen Medien auf - auch wenn er manchmal das Soziale vermisse. Auch der Dreiklang Schule-Elternhaus-Kirche wird zum "Religionsthema". Damit verbindet die Runde die Frage nach dem Woher, Wohin und Warum. Übereinstimmung herrscht zur Notwendigkeit des Religionsunterrichtes am Gymnasium. Naturwissenschaftlichen Fächer würden dem Religionsunterricht neue Impulse geben. Das 45-Minuten-Gespräch endet mit dem großen Wunsch des Schulleiters, Wege zu finden, um gemeinsame Abendmahl-Feiern zwischen evangelischen und katholischen Christen zu ermöglichen.