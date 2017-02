Brandschützer und Kaminkehrer schlagen Alarm: Auch in Eschenbach stehen in Gartenhütten unsachgemäß eingebaute Holzöfen. Die Experten erklären, warum selbst installierten Feuerungsanlagen so gefährlich sind.

Bezirkskaminkehrermeister Roland Gallizendörfer ist alarmiert: Am Rußweiher stehen Hütten und Häuschen wie in Arnstein bei Würzburg, wo sechs Jugendliche durch eine Kohlenmonoxidvergiftung ums Leben kamen. Auslöser war zwar nicht der Holzofen in dem kleinen Häuschen, sondern ein benzinbetriebenes Stromaggregat. Dennoch bergen selbst installierte Holzöfen, die nicht vom Fachmann abgenommen wurden, eine große Gefahr."Ich bin kein Wachtmeister. Ich kann nur das überprüfen, was ich weiß. Wenn da mitten im Wald eine Hütte steht, mit einem komischen Konstrukt von Rohr durch die Holzwand, kann vieles passieren." Und: "Wer weiß, auf welchem technischen Stand die Öfen oder Aggregate sind." Öfen, die nicht gemeldet und zur Inbetriebnahme vom Fachmann freigegeben wurden, sind laut bayerischer Brandschutzverordnung illegal. "Laut Kehr- und Überprüfungsordnung sind ortsfeste Verbrennungsmotoren, wie Notstromaggregate, ebenfalls zu überprüfen. Das setzt natürlich einen fachgerechten Einbau und Aufbau voraus", so der Fachmann.Zunächst gelte die Eigentumspflicht: Jeder Hüttenbesitzer muss dem Kaminkehrer Bescheid geben, damit dieser prüft, ob ein Holzofen an Ort und Stelle zulässig ist. Zu einer Feuerungsanlage gehören Ofen, Kamin und Rauchrohr. Diese müssen anstandslos verbaut werden, Abstände einhalten und sachgemäße Verdichtungen erhalten. Die Anlage wird dann jährlich beziehungsweise einmal in drei Jahren vom Kaminkehrer geprüft. "Leider Gottes holen sich die Leute Öfen aus dem Baumarkt oder bestellen im Internet und bauen diese sorglos in die Häuschen", warnt der oberpfälzische Kaminkehrer-Innungsmeister Peter Wilhelm."Uns Schornsteinfegern liegt der Brandschutz am Herzen", sagt Gallitzendörfer. "Das Problem ist, wenn ich in Häusern bei der Feuerstättenschau etwas moniere, kostet das Geld. Da wird gespart und nichts ausgebessert. Aber die Leute wissen nicht, auf was sie sich einlassen, wenn die Hütte brennt." Die nächste Frage: Wer haftet, wenn etwas passiert? Steht die Parzelle auf gepachtetem Grund der Stadt? Ist diese oder der Pächter verantwortlich? Oft verbieten Kleingartenverordnungen Holzöfen in Gartenhäuschen. Nur Elektroheizer seien erlaubt.Vergleichbare Unglücksfälle, bei denen eine Kohlenmonoxidvergiftung durch ein benzinbetriebenes Aggregat oder einen unsachgemäß angeschlossenen Ofen die Todesursache war, sind in der jüngsten Vergangenheit in der Oberpfalz nicht vorgekommen (ausgenommen Suizide), weiß Albert Brück vom Polizeipräsidium Oberpfalz. "Wir haben immer wieder Unfälle mit tödlichem Ausgang, in denen Öfen eine Rolle spielen - allerdings endeten diese immer in einem Brand." Bei Unglücken mit Holzöfen ist zudem mit Rauchentwicklung zu rechnen. Anders bei veralteten Notstromaggregaten, die unsichtbare giftige Abgase ausstoßen. Beides sollte nicht im geschlossenen Raum genutzt werden.Dort können schnell gefährliche Kohlenmonoxid-Konzentrationen erreicht werden. Häufig sind mangelnde Belüftung, oder fehlerhafte Verbrennung die Ursachen. Es ist so gefährlich, weil man es weder sehen, riechen oder schmecken kann. Deshalb wird es als "Silent Killer" - stiller Mörder - bezeichnet. "Man merkt es nicht. Der Sauerstoff verbrennt, man wird müde, schläft ein und wacht nicht mehr auf", beschreibt Eschenbachs Feuerwehrkommandant Udo Drechsler. Bei der Vergiftung kommt es zu Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit bis hin zum Tod durch Ersticken. Vor allem im Schlaf werden die Symptome oft nicht bemerkt. (Hintergrund)